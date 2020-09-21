Тихановская представила Европарламенту список белорусских лиц для санкций
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская представила Европарламенту список официальных лиц республики, против которых предлагается ввести санкции.
Об этом она рассказала в комитете по иностранным делам Европейского парламента на слушаниях по ситуации в Белоруссии.
«Я подготовила список людей, которые участвовали в жестоком подавлении. Санкции к ним могут быть применены в соответствии с европейским "актом Магнитского"», - сказала Тихановская.