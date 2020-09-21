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Тихановская представила Европарламенту список белорусских лиц для санкций

16:16 21.09.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская представила Европарламенту список официальных лиц республики, против которых предлагается ввести санкции.

Об этом она рассказала в комитете по иностранным делам Европейского парламента на слушаниях по ситуации в Белоруссии.

«Я подготовила список людей, которые участвовали в жестоком подавлении. Санкции к ним могут быть применены в соответствии с европейским "актом Магнитского"», - сказала Тихановская.

Темы: Ситуация в Белоруссии, Европарламент
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Комментарии читателей
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21.09.2020, 21:11
Гость: gvozd

дык это уголовка вообще то - она до сих пор на свободе?
почему?
вообще человек который на словах борется за "независимость" страны, а на деле координирует вмешательство иностранных государств против соей страны - подписывает себе политический приговор.
тут белорусам и добавлять ничегоне надо.
21.09.2020, 20:47
Гость: каленым желехом прижигают гниль

Выдворить ее к чертовой матери в Европу и делу конец. И плевать на мнение гомиков с педиками в Европе. Это самое мало, а в принципе ее следовало бы поставить к стенке за обращение к странам занявшим в отношении Беларуси открытую враждебную позицию в рамках агрессивного блока НАТО . По статье об измене Родине.
21.09.2020, 19:47
Гость: Вопрос

Демократия - это когда "я подготовила списки неугодных мне людей"???? Это когда бегают к господам евродепутатам доносить и ябедничать на соотечественников? А потриотизм, это когда сидя за границей придумывают меры и санкции, которые по твоей-же стране ударят? Так твоя ли это страна?
21.09.2020, 18:26
Гость: Сидоров

Давно пора включить в уголовный кодекс статью "Содействие иностранным государствам и юридическим лицам в причинении урона государству или гражданину нашей страны наказывается лишением гражданских прав и заменой их на статус "постоянного резидента" - (с ограничением свободы выбора мест проживания, ограничением разрешенных видов деятельности (запрет на профессии), лишением прав участия в общественной и политической жизни)". Ведь принадлежность к гражданской общине - это не физическая данность, а социальный статус. "Свободной" можешь ты быть, а вот полноправной гражданкой быть не обязана...
21.09.2020, 18:24
Гость: Этот тезис, спорный,

Про кухарку и государство. Вот же, вот же оно! Классики правы были.
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