Лукашенко рассказал о планах побывать в 2021 году на Дальнем Востоке

13:51

Во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах посетить в 2021 году регионы Дальнего Востока.

По словам белорусского лидера, побывать в Приморском крае и «посмотреть, что сделано в последнее время», ему посоветовал президент России Владимир Путин.

«Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка - всё-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», - цитирует слова Лукашенко агентство БЕЛТА. При этом он отметил, что одним из поводов посетить эти регионы может стать участие белорусских строителей в работах на космодроме Восточный.

«Я хотел бы побыть там, если мы договоримся. Посмотреть, как начнут работу наши строители, и до Камчатки посетить этот регион. Хотелось бы посмотреть, что на самом деле представляет собой этот край. Поэтому, думаю, в следующем году мы с вами увидимся уже у вас», - сказал Лукашенко.