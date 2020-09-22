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Лукашенко рассказал о планах побывать в 2021 году на Дальнем Востоке

13:51 22.09.2020
Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Кожемяко
Встреча Александра Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Фото с сайта president.gov.by

Во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах посетить в 2021 году регионы Дальнего Востока.

По словам белорусского лидера, побывать в Приморском крае и «посмотреть, что сделано в последнее время», ему посоветовал президент России Владимир Путин.

«Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка - всё-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», - цитирует слова Лукашенко агентство БЕЛТА. При этом он отметил, что одним из поводов посетить эти регионы может стать участие белорусских строителей в работах на космодроме Восточный.

«Я хотел бы побыть там, если мы договоримся. Посмотреть, как начнут работу наши строители, и до Камчатки посетить этот регион. Хотелось бы посмотреть, что на самом деле представляет собой этот край. Поэтому, думаю, в следующем году мы с вами увидимся уже у вас», - сказал Лукашенко.

Темы: Белоруссия, Дальний Восток, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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22.09.2020, 18:55
Гость: Пересажать воров и навести порядок

он может,?
Неужели?

А что там у него протесты?
ШО? Клята Америка виновата?
А как же он допустил?

В России у него ничего не получится.
он сбитый лётчик с мозаичной психопатией.
такие негодны.
22.09.2020, 18:55
Гость: Змагар

Батька как частное лицо проедет по Дальнему Востоку с Колей.
22.09.2020, 18:14
Гость: Батько

понимает что в 2021 году он президентом уже не будет,вот и подыскивает себе местечко.
22.09.2020, 18:04
Гость: Ссссс!!!!!!!!

Однако у него не получится побывать на Колыме: Белоруссия держит осужденных на своей территории.
22.09.2020, 17:35
Гость: Не

Ему полезнее в Ростов съездить.
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