Эрдоган пошел войной на обматеривших его греков

Президент Турции инициировал уголовное дело против греческой газеты из-за хамского заголовка в свой адрес. Это неординарное событие, ведь Греция не часть Турции, а президентам подобное «не по чину»

Трудно представить не только то, что Владимир Путин лично судится с украинскими СМИ, но и то, что Владимир Зеленский лично судится с российскими. Но в случае Эрдогана это весьма хитрый ход.

Турецко-греческий конфликт вокруг островов и акваторий перерастает из геополитического в личный. По указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана турецкая прокуратура возбудила дело против правой греческой газеты «Демократия».

Не за шпионаж, воровство или клевету, а по 299-й статье УК Турции «Оскорбление президента». Эрдогану не понравился заголовок одной из статей, где его в матерных выражениях просят «отвалить» от Греции и ее территорий.

Теперь прокуроры по просьбе Хусейна Айдына – адвоката Эрдогана начинают преследование автора, двух редакторов, главреда, а также владельца издания. За оскорбление президента-защитника греческим журналистам грозит от одного до четырех лет тюрьмы.

Высокая политическая культура



Вопрос в том, как их теперь посадить на скамью подсудимых. Понятно, что своих журналистов Афины Анкаре не выдадут: Греция не живет по законам Турции уже почти двести лет и не собирается предпринимать юридические шаги по легализации турецких ценностей в своем законодательстве.

Не сработает тут и мораль. Руководитель отдела коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун может сколько угодно требовать от эллинов привлечь хаятелей к ответственности «за это бесстыдное и жалкое деяние», журналистов не арестуют. Греческий МИД, конечно, осудил заголовок, но только за употребление в нем оскорбительного тона, который «не соответствует политической культуре» Греции.

Раз так, зачем нужен Эрдогану этот спектакль? Судиться с прессой суверенного государства, будучи главой другого суверенного государства, в общем-то, не принято – это неоимперские амбиции и понижение собственного статуса одновременно, ведь президентам подобное «не по чину».

Судя по всему, возбуждением дела Эрдоган пытался убить нескольких зайцев одновременно. Сплотить население вокруг президента-султана, запугать политических противников внутри страны, навязать Западу собственное видение дворцового этикета, а также подлатать свой международный имидж.

Одной из главных проблем президента Турции является растаскивание его электоральной базы. Бывшие соратники (Абдулла Гюль, Ахмет Давутоглу и другие) образовывают собственные партии, а для накачивания себя популярностью пользуются усталостью турок от долгого, все более эгоистичного и авантюристического правления президента-султана.

В ответ последний с помощью греческих журналистов пытается выставить себя страдальцем за турецкие интересы. В изложении сторонников президента речь идет не о прегрешении газеты против Эрдогана лично: Анкара называет виновной в оскорблении всю Грецию. Просто потому, что, по словам Хусейна Айдына, «греческая общественность никак не отреагировала на статью».

Адвокат не поясняет, с чего это греки должны критиковать «Демократию» за заголовок, который полностью соответствует их собственным пожеланиям в адрес Эрдогана. Но уверен, что «целью этого подлого акта является не только личность нашего президента. Это также важнейшие интересы нашей нации, которые наш президент твердо защищает в Восточном Средиземноморье».

И вот уже турки, сплотившиеся вокруг президента, начали названивать в редакцию «Демократии», высказывать угрозы, а также включать в трубку турецкий гимн.

Имидж - все



Для сохранения власти Эрдогану нужна не только популярность, но и страх. Страх внутри сердец и мозгов его соперников, которых нужно максимально ограничить в действиях.

Именно поэтому в Турции по 299-й статье сидят тысячи человек. За слова, фотожабы и сатирические баннеры в адрес Эрдогана. Преследуя даже греков, оскорбивших президента на греческой территории, турецкий президент показывает, что не собирается как-то облегчать прессинг внутри собственной страны.

Но сигнал посылается и самим грекам. Эрдоган показывает, что отступление от давления на Афины по одному вопросу (турки отозвали исследовательское судно «Арудж Реис», которое занималось исследованием дна в греческих территориальных водах и спровоцировало резкий рост военной напряженности между странами) не означает свертывания конфронтации.

Турция просто переходит на другое направление – гуманитарное, причем перехватывая повестку. Зацепившись за хамство греческих журналистов, Фахреттин Алтун потребовал от греческого правительства «предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить постоянные и опасные попытки запугивания турецких журналистов в Греции, в том числе сотрудников TRT и агентства Anadolu».

Если действия греков на этом направлении турок не удовлетворят, они (действуя в роли защищающегося) могут перевести эскалацию на новый уровень. И тем самым передадут большой привет всем тем европейским, американским и российским политологам, которые верят в то, что Эрдогана можно успокоить и умиротворить. Анкара не откажется от конфликтного поведения.

«Для Турции важен не столько итог конфронтации, сколько сами конфронтации как таковые. Анкара позиционирует себя мировой державой, и ей в рамках этого позиционирования нужно постоянно демонстрировать силу хотя бы на приграничных территориях.

Поэтому Анкара артикулирует свою позицию на Кавказе, в Сирии, демонстрирует независимость от России через найденный газ», – объяснил газете «Взгляд» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков.

При этом Анкара пытается оттенить свою милитаристскую политику ценностными моментами. Как бы странно это ни звучало, авторитарный исламист Реджеп Эрдоган пытается позиционировать себя как настоящего демократа.

«Вся консерватизация и исламизация Турции проводится под соусом демократизации – в турецком понимании этого слова. Турция вообще считает себя одним из самых демократических, правовых государств в мире. И, поскольку в стране развиты аналогичные американским правовые традиции (в смысле – все подают друг на друга в суд по любому поводу), Эрдоган подал в суд и на греков. Позиционируя тем самым себя как человека, который решает проблемы правовым путем», – поясняет Владимир Аватков.

Именно поэтому турецкие политики, адвокаты и журналисты, комментирующие иск, постоянно ссылаются на Европейскую конвенцию о правах человека, в которой утверждается, что право на свободу самовыражения не является абсолютным.

«Опираясь на принципы свободы, пресса может критиковать. Однако оскорбления не являются частью этой свободы», – говорит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Думается, с ним бы поспорили сотни турецких журналистов, которые сейчас распиханы по тюрьмам за защиту этой свободы.