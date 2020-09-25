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Преступник с мачете атаковал прохожих у бывшей редакции Charlie Hebdo

14:27 25.09.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

По меньшей мере двое человек получили ранения во время нападения, произошедшего у бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. По информации BFM TV, оба находятся в тяжелом состоянии. Информацию о нападении подтвердил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

В данный момент 11-й округ Парижа полностью закрыт, предупреждены детские сады и школы. В МВД Франции открыт командный пункт, координирующий поиски злоумышленников, которые пока ведет уголовная полиция Парижа – террористический характер нападения еще не признан властями.

Le Parisien пишет об одном нападавшем, вооруженным мачете. По данным Le Figaro, подозреваемый уже задержан в районе площади Бастилии. Внимание полиции привлекла его одежда, залитая кровью.

В январе 2015 года террористы напали на редакцию Charlie Hebdo. Это произошло после того, как издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда в результате трагедии погибли 12 человек.

В июле того же года издание объявило, что в дальнейшем не будет публиковать карикатуры на Мухаммеда. Однако  2 сентября текущего года Charlie Hebdo журнал перевыпустил карикатуры на пророка в честь начала судебного процесса над пособниками террористов, атаковавших редакцию журнала.

Темы: Париж, Франция, Происшествия
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Комментарии читателей
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25.09.2020, 16:37
Гость: Иван Иваныч

Молодец новый Чапай. Шарли Эбдо любят поглумится над вещами, которые для людей сакральны.
25.09.2020, 16:02
Гость: Штурман

Для чего нужна политическая карикатура в современном мире когда интернет и сотовая связь дают каждому все что его душа пожелает кроме дружбы,любви и совести? Если публикуя рисунок своего врага в уродливом и смешном виде художник пытается его унизить,то ответку очень легко получить и притом заслуженную. Карикатура это оскорбление,а это действие почти во всех странах наказывается законом. Почему в редакции Шарле Хебро решили что они вне закона и могут рисунками оскорблять всех кто им не по нраву? Не нужно оскорблять никакого и если ты им недоволен,то есть критика и суд для защиты.Из-за провокационных рисунков, публикуемым этими дельцами от политики, страдают совершенно невинные люди и однозначно пора запретить публичное оскорбление в СМИ в виде карикатур. У нормального человека подобная карикатура вызывает только омерзение,а не смех.
Я давно заметил что человек часто смеется над незнакомым который поскользнулся и упал и корень его смеха и даже радости в том что не он сам упал и сломал ногу,а кто-то другой. Разве это нормально?
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