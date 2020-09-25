Преступник с мачете атаковал прохожих у бывшей редакции Charlie Hebdo

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По меньшей мере двое человек получили ранения во время нападения, произошедшего у бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. По информации BFM TV, оба находятся в тяжелом состоянии. Информацию о нападении подтвердил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

В данный момент 11-й округ Парижа полностью закрыт, предупреждены детские сады и школы. В МВД Франции открыт командный пункт, координирующий поиски злоумышленников, которые пока ведет уголовная полиция Парижа – террористический характер нападения еще не признан властями.

Le Parisien пишет об одном нападавшем, вооруженным мачете. По данным Le Figaro, подозреваемый уже задержан в районе площади Бастилии. Внимание полиции привлекла его одежда, залитая кровью.

В январе 2015 года террористы напали на редакцию Charlie Hebdo. Это произошло после того, как издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда в результате трагедии погибли 12 человек.

В июле того же года издание объявило, что в дальнейшем не будет публиковать карикатуры на Мухаммеда. Однако 2 сентября текущего года Charlie Hebdo журнал перевыпустил карикатуры на пророка в честь начала судебного процесса над пособниками террористов, атаковавших редакцию журнала.