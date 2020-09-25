Евросовет потребовал в ООН независимого расследования по Навальному

17:36

Шарль Мишель, глава Европейского совета, потребовал в ООН проведения независимого расследования по делу Алексея Навального, который, по словам немецких властей, был отправлен веществом из группы «Новичок».

Такое заявление Шарль Мишель сделал выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Борьба с безнаказанностью также подразумевает проведение независимого и достойного доверия расследования в случае, когда на жизнь лидера российской оппозиции было совершено покушение с использованием химического оружия», цитирует его слова ТАСС.