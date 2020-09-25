]]>
]]>
Главная В мире Новости

Евросовет потребовал в ООН независимого расследования по Навальному

17:36 25.09.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Шарль Мишель, глава Европейского совета, потребовал в ООН проведения независимого расследования по делу Алексея Навального, который, по словам немецких властей, был отправлен веществом из группы «Новичок».

Такое заявление Шарль Мишель сделал выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Борьба с безнаказанностью также подразумевает проведение независимого и достойного доверия расследования в случае, когда на жизнь лидера российской оппозиции было совершено покушение с использованием химического оружия», цитирует его слова ТАСС.

Темы: Организация объединенных наций (ООН), Алексей Навальный
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.09.2020, 23:36
Гость: Гость

А у некоторых людей "все способности тратятся для земли, для червей, так как грешная плоть пойдет в землю и ее будут есть черви...". … Жизнь прожить - не поле перейти. Знаем и об этом.
25.09.2020, 22:52
Гость: они будут знать, или они никогда не узнают ?

Они будут знать, или они никогда не узнают ? Только клюквенно раздувать щеки ? (-> Еврокомиссия прогорела ?)
25.09.2020, 22:31
Гость: Прохожий

Как потребовал, так и получит. — От мёртвого осла уши.
Скучно это всё...
25.09.2020, 21:30
Гость: Мишель и Борель этот факт знают, карту Москвы смотрели ???

Эти два француза, Шарль Мишель и Жозеп Борель, знают как расположено французское посольство в Москве ? Что оно прилегает к зданиям МВД РФ и Центробанка РФ ? Они знают, или они не знают ?
25.09.2020, 20:12
Гость: gvozd

Я думал, что ООН - это объединение государств, а не разных вторичных образований
--
Мегазачет!
В точку.
Хотелосьбы так же узнать Куда подевались требования евросоциалистов расследовать массовое Сжигание Заживо русских людей в одессе на почве их политических взглядов и этнического происхождения, а так же Политических Убийств - Террора на украине, например Бузины?
ах да, таких требований и даже слова сожаления Никогда не прозвучало со стороны ес..
Все комментарии (14)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации