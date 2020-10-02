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Пять стран ООН призвали РФ «раскрыть обстоятельства отравления» Навального

10:33 2.10.2020
Алексей Навальный
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Постпреды Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Эстонии при ООН призвали Россию "в срочном порядке и полностью раскрыть обстоятельства отравления" Алексея Навального веществом из группы "Новичок", сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что 30 сентября Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Великобритания направили письмо на имя председателя Абду Абарри и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и попросили распространить его в качестве документа Совета Безопасности. 

"Мы считаем, что использование нервно-паралитического вещества группы "Новичок" при отравлении господина Алексея Навального представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Мы призываем Российскую Федерацию безотлагательно, полностью и транспарентным образом раскрыть обстоятельства этого нападения и проинформировать в этой связи Совет Безопасности", - говорится в письме.

В свою очередь, поспред РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции в четверг, посвященной началу российского председательства в СБ, посоветовал Германии и другим странам "сотрудничать с российскими властями", а не "в спешке составлять письма".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Россия и страны Запада продолжают обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что оппозиционер был отравлен, и призывают Россию дать разъяснения. Москва заявляет, что Германия не предоставляет данные по Навальному, и поэтому не видит оснований юридических оснований для возбуждения уголовного дела.

Темы: Организация объединенных наций (ООН), Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 17:17
Гость: ser

ГРУ, траваните же его на самом деле в конце концов! и в парламент ЕС пришлите дрон с "новичком", чтобы все поняли как это работает в реальности, а не фантазиях!
02.10.2020, 17:16
Гость: Иван Иваныч

Если режим отравил, то чего он выдал Навального. Чтобы быть "выведенным на чистую воду" и боты, не умеющие умножить два на два, идиотские вирши слагали ?
02.10.2020, 16:32
Гость: *

Из России он убыл в виде полутрупа...."Ни каких подобных проблем не было с анализами."...Оборудование для проведения подобных анализов - уникальное и чрезвычайно дорогое.Присутствует оно только в 5ти лабораториях мира и это,к сожалению,не в России.Это лаборатории международной организации по запрещению химического оружия.Там анализ и делали (по предоставленной информации).Вы можете себе представить,что при отравлении российского гражданина,со стороны нашей страны последовала бы просьба к существующим лабораториям провести для него анализы за рубежом?Это настолько фантастично,что даже предполагать такой ход событий смешно.Так что крупно повезло Навальному.Ну,или есть кому за него слово замолвить.
02.10.2020, 16:29
Гость: замечание вскользь

Одновременно и государство, которое ведет войну с РФ не на жисть, а на смерть, спасая всю западную цивилизацию, можно попросить "раскрыть обстоятельства" многих деяний с признаками составов преступлений, предусмотренных как национальным уг.правом, так и международным.
02.10.2020, 16:17
Гость: Факты и Домыслы

В вашей фразе первая часть близка к фактам а вторая часть - к домыслам.
"Человек был при смерти, без сознания. Было покушение на убийство".
Позволю себе привести пример подобных же фраз, взяв за образец вашу:
"Человек был при смерти, без сознания. Было покушение на САМОубийство".
"Человек был при смерти, без сознания. Было бытовое отравление напитками".
"Человек был при смерти, без сознания. Была попытка уйти от предстоящего суда".
"Человек был при смерти, без сознания. Было обострение панкреатита".
"Человек был при смерти, без сознания. Ходорковский наказал должника".
"Человек был при смерти, без сознания. Была успешная операция английской MI-6".
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