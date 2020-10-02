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Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом

09:38 2.10.2020
Дональд Трамп
Фото с сайта wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Об этом сообщил сам Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что у близкой помощницы Трампа Хоуп Хикс подтвердилось заражение коронавирусом. После этого Трамп и Меланья объявили о своей самоизоляции и сделали тесты. Результаты тестов вернулись положительными.

По словам Трампа, они немедленно начнут процесс лечения. "Мы справимся с этим вместе", - пообещал президент США. 

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

Темы: Дональд Трамп, Коронавирус
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 15:58
Гость: Если есть такие как ты сердобольные С этим не поспоришь!

Евреи имеют серое вещество только благодаря тому,что они устанавливают среду,где продают водку( или Иисуса ) ,уничтожающую серое вещество других,а на вырученные деньги обучают своих отпрысков .И теперь представители 0.11% от всего населения России владеют более половины капитала России.
02.10.2020, 15:10
Гость: Так это

Байден и плюнул.
02.10.2020, 15:07
Гость: gvozd

это может быть, внутренние разборки.
но опять же, заметим НИ ОДИН не умер.. и течение болезни никогда не раскрывалось.
вполне тянет на фейки.
и потом, ЕСЛИ трампы "заболели" - почему весь госдеп не на карантине?
02.10.2020, 14:43
Гость: Депутаты думы

встретили это известие аплодисментами стоя.
02.10.2020, 14:32
Гость: да нет это из-за дебатов

его заразили.Американцы назвали ужасными эти дебаты ,сводящиеся к взаимным оскорблениям и решили изменить формат.
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