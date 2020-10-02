Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Об этом сообщил сам Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Ранее стало известно, что у близкой помощницы Трампа Хоуп Хикс подтвердилось заражение коронавирусом. После этого Трамп и Меланья объявили о своей самоизоляции и сделали тесты. Результаты тестов вернулись положительными.
По словам Трампа, они немедленно начнут процесс лечения. "Мы справимся с этим вместе", - пообещал президент США.
Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.