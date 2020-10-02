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Лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

07:13 2.10.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Главы Евросоюза согласовали санкции в отношении Белоруссии. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Отмечается, что в санкционный список за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан Белоруссии войдут около 40 человек. При этом самого Лукашенко нет в данном списке.

Санкции выступят в силу уже в пятницу, 2 октября, - сразу после утверждения в письменной форме. 

Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать санкции против Белоруссии из-за позиции Кипра, который требовал наложить аналогичные санкции на Турцию. 29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еше шести высокопосталенных представителей белорусских властей. 

ЕС будет следить за дальнейшим развитием ситуации в Белоруссии.

Темы: Белоруссия, Внешняя политика Белоруссии, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС), Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 14:59
Гость: Alex

Что Вы хотите от колыбели нацизма, т.е. 4 рейха!
02.10.2020, 13:03
Гость: Петроф

Очень легко представить себе ситуацию, когда проигравшую выборы президенты Марию Ле Пен встречают в России и объявляют ее президентом, а выбранного не признают. И она с формирует правительство в изгнании. Вот крику-то было бы о вмешательстве в чужие дела.
02.10.2020, 12:40
Гость: gvozd

Ждем санкций Запада против
-
ага ага, ждем санкции против организаторов Политического Террора на украине и в прибалтике, протов тех кто сжигал людей Заживо, протов тех кто Препятствует расследованию и наказанию виновных за это преступление.
за Политическое убийсто Бузины и тех кто блокирует расследование и запугивает тех кто его требует.
против тех кто организовал огололтелую шовинисткую пропаганду против русских как народа, для оправдания Своих Нацистких действий
и тд и тп..
уже лет 30ть ждем.. и все никакий осуждений - наверное запад и ес конкретно Поддерживают все вышеперечисленное.
02.10.2020, 09:37
Гость: кадет

Здесь Европа не права. Белая Русь единственный наш славянский островок без воровской олигархии в отличии от ВеликоРоссии и МалоРоссии, где воровская олигархия космополитов прибрала к своим липким рукам все общенародные богатства и ресурсы. Спасибо Луке за заботу о людях. Однако ему следует опасаться зашоренную российскую касту космополитов, которые будут сейчас навязывать ему свою "помощь".
\\\\\\\\\
Ждем санкций Запада против прогнившего режима власти в России, замешанном в бандитском отравлении Навального. Ждем санкций Запада против всех фигурантов и коррупционеров показанных во всех 79 роликах Навального.
02.10.2020, 09:08
Гость: Влад

Пора прекратить называть, оппонентов, оппонентами- это экстремисты, а страны их поддерживающие экстремистские страны и соответственно применять внутренние и наружные законы к ним. Это то же самое, как в школе бугай настраивает всех против одного требуя, что бы с ним никто не разговаривал.
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