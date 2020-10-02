Лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

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Главы Евросоюза согласовали санкции в отношении Белоруссии. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Отмечается, что в санкционный список за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан Белоруссии войдут около 40 человек. При этом самого Лукашенко нет в данном списке.

Санкции выступят в силу уже в пятницу, 2 октября, - сразу после утверждения в письменной форме.

Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать санкции против Белоруссии из-за позиции Кипра, который требовал наложить аналогичные санкции на Турцию. 29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еше шести высокопосталенных представителей белорусских властей.

ЕС будет следить за дальнейшим развитием ситуации в Белоруссии.