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МИД Германии отказал посольству России в доступе к Навальному

16:28 3.10.2020
Фото с сайта pixabay.com

МИД Германии отказал МИДу России в предоставлении консульскго доступа к оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство. Оно обвинило Германию в закрытости и обратило внимание на то, что немецкие врачи в Омске "получили беспрепятственный доступ" к  Навальному и результатам лечения.

МИД РФ подчеркнул, что делает заявление после дебатов в Бундестаге, во время которых прозвучали "антироссийские выпады" и "парадоксальный тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией". Российский МИД отметил, что открыт к "честному и опирающемуся на факты диалогу".

В то же время, как уточнили в дипведомстве, Германия не отвечает на запросы по дипломатическим каналам и по линии политического диалога, очередной запрос правовой помощи остался без реакции. 

Ранее посольство России в Берлине направило в МИД Германии ноту об обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному. Оно ссылалось на ст. 36 Венской конвенцией о консульских сношениях, в которой прописано право консульских должностных лиц иметь доступ к гражданам представляемого государства.

Темы: Германия, Международные соглашения и дипломатия, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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04.10.2020, 00:20
Гость: Петруха

Если так, почему тогда ОВ не были обнаружены (или сознательно скрыты?) омскими медиками?
04.10.2020, 00:11
Гость: личный опыт

Сам-то понял, что написал?
04.10.2020, 00:09
Гость: Владимир*

---
"Навальный не согласился на встречу со своими защитниками из российского консульства."
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Информация точная? Он вам сам об этом сказал?
04.10.2020, 00:04
Гость: Лотерея

Да как бы меня ничего не смущает кроме хамства. Но это уж Ваша проблема.
04.10.2020, 00:01
Гость: Это зависит, что волей считать.

Считаем проще. Очко играет у мальчика правдолюбца.
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