МИД Германии отказал посольству России в доступе к Навальному

16:28

МИД Германии отказал МИДу России в предоставлении консульскго доступа к оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство. Оно обвинило Германию в закрытости и обратило внимание на то, что немецкие врачи в Омске "получили беспрепятственный доступ" к Навальному и результатам лечения.

МИД РФ подчеркнул, что делает заявление после дебатов в Бундестаге, во время которых прозвучали "антироссийские выпады" и "парадоксальный тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией". Российский МИД отметил, что открыт к "честному и опирающемуся на факты диалогу".

В то же время, как уточнили в дипведомстве, Германия не отвечает на запросы по дипломатическим каналам и по линии политического диалога, очередной запрос правовой помощи остался без реакции.

Ранее посольство России в Берлине направило в МИД Германии ноту об обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному. Оно ссылалось на ст. 36 Венской конвенцией о консульских сношениях, в которой прописано право консульских должностных лиц иметь доступ к гражданам представляемого государства.