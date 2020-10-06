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Постпред России в ООН заявил о боязни Запада «разоблачений» экс-главы ОЗХО

12:44 6.10.2020
Василий Небензя
Василий Небензя. Фото с сайта kremlin.ru

Постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что не давшие выступить в СБ ООН первому главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани представители западных стран испугались разоблачений, которые он мог озвучить.

Против выступления экс-главы ОЗХО проголосовали США, Германия, Великобритания, Франция, Эстония и Бельгия, которые заявили, что он покинул организацию до того, как она начала заниматься сирийским химическим досье. 

Бустани возглавлял ОЗХО до 2002 года. Его досрочный уход произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство работой США высказали только после того, как он пригласил Ирак вступить в ОЗХО, так как членство в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.

В итоге Василий Небензя зачитал заявление Бустани.

«Когда я говорил от лица Российской Федерации, я сказал, что они не смогут вспомнить ни единого случая, чтобы Россия заблокировала хоть одного докладчика, предложенного для заседания СБ ООН, - и это несмотря на то что некоторые из них были предвзятыми, некоторых использовали в политических целях, а некоторые попросту были некомпетентны. Но мы никогда такого не делали», - цитирует РИА Новости слова Небензя.

Также он отметил, что «это явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по "формуле Арриа", когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков».

Темы: США, Двойные стандарты и издержки демократии США, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 16:30
Гость: а

белых касок разоблачил Роджер Уоттерс также. Вот вам и пгава чуловеков. запад - лжец, мошенник и агрессор.
06.10.2020, 15:03
Гость: gvozd

само по себе это Показательно.
борцуны за пгава чеговека Запретили специалисту высказывать свое мнение и пролить свет на события..
такие вот борцуны гы гы гы ...
06.10.2020, 14:33
Гость: Иван Иваныч

Все верно. Пробирка пауэлла, белые каски, Навальный - все это постановки.
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