Минобороны Нагорно-Карабахской республики сообщило о возобновлении боев

09:25

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Утром 8 октября в зоне карабахского конфликта возобновились бои на южном и северном направлениях.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

«Активность противника подавляется. Ночью обстановка была стабильно напряженной. Оперативно-тактическая обстановка не претерпела существенных изменений», - заявили в ведомстве.

По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, азербайджанский батальон предпринял попытку атаковать на подступах к городу Джебраил, но был отбит, «потеряв три единицы военной техники и убитыми и ранеными более 20 военнослужащих».

При этом Минобороны Азербайджана заявило, что «армянские вооруженные силы 8 октября с утра обстреливают села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов».