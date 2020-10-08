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Минобороны Нагорно-Карабахской республики сообщило о возобновлении боев

09:25 8.10.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Утром 8 октября в зоне карабахского конфликта возобновились бои на южном и северном направлениях.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

«Активность противника подавляется. Ночью обстановка была стабильно напряженной. Оперативно-тактическая обстановка не претерпела существенных изменений», - заявили в ведомстве.

По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, азербайджанский батальон предпринял попытку атаковать на подступах к городу Джебраил, но был отбит, «потеряв три единицы военной техники и убитыми и ранеными более 20 военнослужащих».

При этом Минобороны Азербайджана заявило, что «армянские вооруженные силы 8 октября с утра обстреливают села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов».

Темы: Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 15:13
Гость: спокойный

а почему не надо россия сколько о времени прорывала линию манергейма какие потери были хотя и превосходила финляндию и по числу военнослужащих и по вооружению сколько солдат потеряла
08.10.2020, 13:31
Гость: Aleks

Бей барабан
Бей барабан
За родной
Азербайджан
:)
Наконец-то южные товарисчи себе занятие нашли на последующие годы.Не будет времени России гадить исподтишка.И оружие надо по-дорогому продавать и тем,и этим :)
08.10.2020, 13:08
Гость: Ой

Ну только не надо про линию Маннергейма, Мажино и Сталина в одном флаконе.
08.10.2020, 13:04
Гость: КрасноРожа - КривоРижи

Ты хлопче, у гае с дубу рухнул! У тэбе уси москали виноваты! Зеленые человички в очах мерцают! Везде москальский след шукаешь, як дятел дерево в Сахаре!
08.10.2020, 12:40
Гость: Криворижя

Шо обвинять азрбайжанцев и армян в фальсификации.Так делают все. Тут москали
хоть держат нейтралитет хотя преступления есть с обеих сторон.А
войну в Донбасе то Гебельс ТВ кацапстана обвиняет только украинцев в преступлениях хотя винни москальские зеленые чеовечки найманци или отпускники
убившие много украинцев.
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