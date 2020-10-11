В центре Минска начались столкновения протестующих с силовиками

Участники оппозиционной акции в поддержку арестованных оппозиционеров в Минске вступили в силовое столкновение с милицией.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев, возле стелы "Минск город-герой" сотрудники правоохранительных органов начали жестко задерживать участников акции. Протестующие стали оказывать сопротивление. В силовиков полетели бутылки.

Сотрудники правоохранительных органов пустили в ход перцовый газ, в ответ сторонники оппозиции стали забрасывать силовиков цветочными вазонами и уличной мебелью.

В ходе столкновений задержаны порядка 50 человек. Задержания продолжаются в жесткой форме с применением резиновых дубинок и щитов.

По данным очевидцев, в результате столкновений с сотрудниками силовых структур несколько человек пострадали, некоторым из них оказывают первую помощь.

По данным белорусского издания Tut.by,  у стелы в Минске взорвалась светошумовая граната, а несколько сотрудников милиции применили газ из баллончиков. Позже портал опубликовал видео, на котором, предположительно, используется светошумовая граната.

 

Спустя некоторое время в ГУВД Мингорисполкома "Интерфаксу" подтвердили использование светошумовых гранат. В то же время  представитель МВД республики сообщил РИА Новости, что правоохранительные органы не использовали газ.

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Комментарии читателей
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11.10.2020, 22:05
Гость: По сравнению с Украиной - это не тот уровень накала

Солнышка мало, темпераменту не хватает.
11.10.2020, 21:57
Гость: Абсолютное меньшинство

Это что то новое , только если есть абсолютное большинство которое руками и ногами за Лукашенко , чтож оно не выходит на улицы на ответные акции за мир дружбу и тд ..Не надо лукавить , дескать они работают им некогда глупостями заниматься...Неет как раз таки многие просто бояться поддержать простестующ явно , поэтому поддерживают молча. И здесь уже не демократию зажимают , а попахивает геноцидом собственного народа , поэтому и противопостоит пртестующим омон по приказу , который боится показать свои личика...А вашу пропаганду за батку оставьте для бабушек зрителей первого канала тв.
11.10.2020, 21:43
Гость: П

Походу конец пришел режиму, россии стоило бы подготовить своего кандитата из РБ на смену. Был в Полоцке весной, простой люд его ненавидит, а также его отраслевых управленцев по всей РБ. Говорят что свергнут его и присоединяться к ЕС. Я от себя добавлю что РБ это униформенный концлагерь, и беспредел полицейский.
11.10.2020, 21:10
Гость: Валет+Нулёвочка=2(СССР-15☭)+2@

У лукашенко два союзника-омон и мозаичная психопатия.А спонсором у этого аники-воина - россияне.
11.10.2020, 20:41
Гость: Патриот Золотой Орды

А вот отдал бы калий настоящим хозяевам, никаких столкновений не было бы.
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