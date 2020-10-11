В центре Минска начались столкновения протестующих с силовиками

19:12 11.10.2020

Участники оппозиционной акции в поддержку арестованных оппозиционеров в Минске вступили в силовое столкновение с милицией.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев, возле стелы "Минск город-герой" сотрудники правоохранительных органов начали жестко задерживать участников акции. Протестующие стали оказывать сопротивление. В силовиков полетели бутылки.

Сотрудники правоохранительных органов пустили в ход перцовый газ, в ответ сторонники оппозиции стали забрасывать силовиков цветочными вазонами и уличной мебелью.

В ходе столкновений задержаны порядка 50 человек. Задержания продолжаются в жесткой форме с применением резиновых дубинок и щитов.

По данным очевидцев, в результате столкновений с сотрудниками силовых структур несколько человек пострадали, некоторым из них оказывают первую помощь.

По данным белорусского издания Tut.by, у стелы в Минске взорвалась светошумовая граната, а несколько сотрудников милиции применили газ из баллончиков. Позже портал опубликовал видео, на котором, предположительно, используется светошумовая граната.

Спустя некоторое время в ГУВД Мингорисполкома "Интерфаксу" подтвердили использование светошумовых гранат. В то же время представитель МВД республики сообщил РИА Новости, что правоохранительные органы не использовали газ.