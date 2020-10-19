Великобритания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпиаду в Токио

Доминик Ренни Рааб

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии.

По словам Рааба, спецслужбами России осуществлялись разного рода кибератаки, сообщает ТАСС со ссылкой на агентства Рейтер и Пресс Ассошиэйшн.

«Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки», - заявил министр.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.10.2020, 23:08
    Гость: предсказатель Грыша

    Зато в Сирии не отрезают больше головы , а в Мелкобритании еще вопрос.

  3. 19.10.2020, 22:37
    Гость: gvozd

    все продумано.
    вопевых, это Отвлечение внимания от проблем в самой британии, где о том что в стране устанавливается фашизм уже не говорит только ленивый.
    вовторых, запад взял курс на конфликт с рф, по крайней мере делает вид..
    идет Активная демонизация всего русского.
    в британии правительство подконтрольная пресса, которые под контролем ивреев уже давно.. в принципе Никогда не говорят ничего хорошего о русских - это государственная политика.

  4. 19.10.2020, 22:02
    Гость: Aleks

    А кто нам гадил в олимпийском 1980 году ?
    А потом в 2014 году ?
    Не пиндосики ли с бритышами,да и япошками заодно ?Ась ?

  5. 19.10.2020, 21:55
    Гость: Alex203

    Пытались ноутбук Байдена меньшего пришить. Но там уже есть заявление ФБР что русская разведка не при делах. Вообще раньше, во всем виноватыми считали жителей одной страны на БВ.

Все комментарии (7)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации