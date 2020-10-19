Великобритания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпиаду в Токио

20:48 19.10.2020

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии.

По словам Рааба, спецслужбами России осуществлялись разного рода кибератаки, сообщает ТАСС со ссылкой на агентства Рейтер и Пресс Ассошиэйшн.

«Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки», - заявил министр.