Великобритания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпиаду в Токио
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии.
По словам Рааба, спецслужбами России осуществлялись разного рода кибератаки, сообщает ТАСС со ссылкой на агентства Рейтер и Пресс Ассошиэйшн.
«Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки», - заявил министр.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в своё время, везде происки известно кого мерещились.
Зато в Сирии не отрезают больше головы , а в Мелкобритании еще вопрос.
все продумано.
вопевых, это Отвлечение внимания от проблем в самой британии, где о том что в стране устанавливается фашизм уже не говорит только ленивый.
вовторых, запад взял курс на конфликт с рф, по крайней мере делает вид..
идет Активная демонизация всего русского.
в британии правительство подконтрольная пресса, которые под контролем ивреев уже давно.. в принципе Никогда не говорят ничего хорошего о русских - это государственная политика.
А кто нам гадил в олимпийском 1980 году ?
А потом в 2014 году ?
Не пиндосики ли с бритышами,да и япошками заодно ?Ась ?
Пытались ноутбук Байдена меньшего пришить. Но там уже есть заявление ФБР что русская разведка не при делах. Вообще раньше, во всем виноватыми считали жителей одной страны на БВ.