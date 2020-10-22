Лукашенко поблагодарил разведку России за передачу информации

Фото с сайта kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил главу Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина за информацию, которую российские спецслужбы передают в Минск. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Нарышкин прилетел в Минск для встречи с Лукашенко. Во время мероприятия глава государства заявил, что у Москвы и Минска в «бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей… не много». По словам Лукашенко, «у всех интерес» к двум странам, поэтому необходимо «реагировать». 

Президент поблагодарил главу СВР за информацию, которую ведомство «регулярно» доводит до белорусских спецслужб.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  сообщил ТАСС, что взаимодействие спецслужб России и Белоруссии не связано с событиями в республике после выборов. По словам представителя Кремля, оно продолжается постоянно по линии Союзного государства.

В начале осени Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер выразил поддержку коллеге в связи с протестами в стране, которых продолжаются после президентских выборов 9 августа. Также Путин обещал предоставить Минску кредит в полтора миллиарда долларов.

В сентябре Сергей Нарышкин утверждал, что США оказывает активную поддержку экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской и другим оппозиционерам. По его словам, Штаты стоят за протестами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.10.2020, 22:20
    Гость: 22 октября 2020 - для Бацьки

    Глава Всеукраинской общественной организации «Гражданская правовая защита малого и среднего бизнеса» Дмитрий Василец рассказал, чем белорусская ситуация отличается от украинской.
    «Мало кто [на Украине] обращает внимание на так называемую “местную элиту”, всяких директоров заводов, судей, прокуроров, силовиков, которые годами на местах курировали и курируют все дела. Но вот в Беларуси у них есть проблема в виде Лукашенко.
    Ведь можно грабить народ, как их “коллеги” в Украине, без меры и страха быть наказанными,
    а так - Лукашенко запрещает.
    Душит Бацька местных так сказать “свободных предпринимателей”!

    Нет свободы для “местных царьков” в Беларуси, нет безнаказанности, нет возможности грабить так, чтоб хватало на виллы за границей, на майбахи и вертолеты», — написал общественник в своем фейсбуке.
    По его мнению, прежде всего на местную элиту направлена агитация из-за границы. И у Лукашенко это должны понимать.
    «Соросня часто рассказывает про такую `свободу`, можно сказать, это их религия. Именно безнаказанное ограбление белорусского народа предлагают из-за границы местной “белорусской элите” в обмен на свержение президента», — считает Василец.

  4. 22.10.2020, 20:30
    Гость: Рабинович

    - Александр Григорьевич, у нас есть точные сведения о том, что Польша и Литва готовятся вас свергнуть.
    - Не переживайте, Сергей Евгеньевич, мы им...
    - Вы не поняли. Польша и Литва готовы вас свергнуть.
    - А.. И что?
    - Резиденция в Барвихе ждёт вас. Кстати, ваш сосед Янукович тоже любит хоккей.
    - А.. А здесь?
    - Братскую Белоруссию мы не бросим.

  5. 22.10.2020, 18:48
    Гость: Криворижя

    Нарышкин в марте 2014 года предупредил новое украинское руководство не рыпаться и не препятствывать захвату Крыма а то захватим Киев-пригрозил он.

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