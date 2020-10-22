Лукашенко поблагодарил разведку России за передачу информации

16:24 22.10.2020

Белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил главу Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина за информацию, которую российские спецслужбы передают в Минск. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Нарышкин прилетел в Минск для встречи с Лукашенко. Во время мероприятия глава государства заявил, что у Москвы и Минска в «бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей… не много». По словам Лукашенко, «у всех интерес» к двум странам, поэтому необходимо «реагировать».

Президент поблагодарил главу СВР за информацию, которую ведомство «регулярно» доводит до белорусских спецслужб.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что взаимодействие спецслужб России и Белоруссии не связано с событиями в республике после выборов. По словам представителя Кремля, оно продолжается постоянно по линии Союзного государства.

В начале осени Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер выразил поддержку коллеге в связи с протестами в стране, которых продолжаются после президентских выборов 9 августа. Также Путин обещал предоставить Минску кредит в полтора миллиарда долларов.

В сентябре Сергей Нарышкин утверждал, что США оказывает активную поддержку экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской и другим оппозиционерам. По его словам, Штаты стоят за протестами.