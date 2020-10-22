Лукашенко поблагодарил разведку России за передачу информации
Белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил главу Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина за информацию, которую российские спецслужбы передают в Минск. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
Нарышкин прилетел в Минск для встречи с Лукашенко. Во время мероприятия глава государства заявил, что у Москвы и Минска в «бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей… не много». По словам Лукашенко, «у всех интерес» к двум странам, поэтому необходимо «реагировать».
Президент поблагодарил главу СВР за информацию, которую ведомство «регулярно» доводит до белорусских спецслужб.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что взаимодействие спецслужб России и Белоруссии не связано с событиями в республике после выборов. По словам представителя Кремля, оно продолжается постоянно по линии Союзного государства.
В начале осени Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер выразил поддержку коллеге в связи с протестами в стране, которых продолжаются после президентских выборов 9 августа. Также Путин обещал предоставить Минску кредит в полтора миллиарда долларов.
В сентябре Сергей Нарышкин утверждал, что США оказывает активную поддержку экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской и другим оппозиционерам. По его словам, Штаты стоят за протестами.
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в своём репертуаре. Одесский Рабинович.
Глава Всеукраинской общественной организации «Гражданская правовая защита малого и среднего бизнеса» Дмитрий Василец рассказал, чем белорусская ситуация отличается от украинской.
«Мало кто [на Украине] обращает внимание на так называемую “местную элиту”, всяких директоров заводов, судей, прокуроров, силовиков, которые годами на местах курировали и курируют все дела. Но вот в Беларуси у них есть проблема в виде Лукашенко.
Ведь можно грабить народ, как их “коллеги” в Украине, без меры и страха быть наказанными,
а так - Лукашенко запрещает.
Душит Бацька местных так сказать “свободных предпринимателей”!
Нет свободы для “местных царьков” в Беларуси, нет безнаказанности, нет возможности грабить так, чтоб хватало на виллы за границей, на майбахи и вертолеты», — написал общественник в своем фейсбуке.
По его мнению, прежде всего на местную элиту направлена агитация из-за границы. И у Лукашенко это должны понимать.
«Соросня часто рассказывает про такую `свободу`, можно сказать, это их религия. Именно безнаказанное ограбление белорусского народа предлагают из-за границы местной “белорусской элите” в обмен на свержение президента», — считает Василец.
коли рожа Крива!
- Александр Григорьевич, у нас есть точные сведения о том, что Польша и Литва готовятся вас свергнуть.
- Не переживайте, Сергей Евгеньевич, мы им...
- Вы не поняли. Польша и Литва готовы вас свергнуть.
- А.. И что?
- Резиденция в Барвихе ждёт вас. Кстати, ваш сосед Янукович тоже любит хоккей.
- А.. А здесь?
- Братскую Белоруссию мы не бросим.
Нарышкин в марте 2014 года предупредил новое украинское руководство не рыпаться и не препятствывать захвату Крыма а то захватим Киев-пригрозил он.