Досрочные выборы президента Киргизии состоятся 10 января

11:50 24.10.2020

Президентские выборы в Киргизии пройдут в начале января следующего года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ЦИК республики Нуржан Шайлдабекову.

"Членами ЦИК определена дата проведения досрочных выборов президента страны, выборы состоятся 10 января 2021 года", - сказала она.

"Так как парламент не объявил дату досрочных выборов президента, они считаются назначенными с 23 октября. По закону они должны быть проведены до 16 января 2021 года в ближайшее воскресенье к этой дате. Следовательно, таким днем является 10 января", - отметила Шайлдабекова.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков написал заявление о сложении полномочий. В обращении к народу он отметил, что ситуация напряженная, а для него мир в стране и спокойствие в обществе дороже всего и нет ничего дороже жизни каждого соотечественника. Полномочия президента Киргизии перешли к новому премьер-министру страны Садыру Жапарову.

Политический кризис в Киргизии начался 5 октября, когда в Бишкеке прошли митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов. В результате ЦИК отменила итоги этих выборов.