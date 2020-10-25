В Белоруссии на акциях протеста начались задержания
В Минске на акции протеста, посвященной истекающему ультиматуму экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской властям, начались задержания. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников СМИ — фотографа «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и фотографа «Нового часа» Дмитрия Дмитриева, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.
Фотокорреспондентов задержали возле площади Свободы, они готовились освещать протесты. К ним подошли правоохранители и попросили следовать за ними в автобус.
Во время акции протеста участники колонной двинулись по центральным улицам белорусской столицы по направлению к стеле «Минск — город-герой». По данным Tut.by, в колонне несколько тысяч человек. Портал сообщает, что неизвестные в шлемах и балаклавах перекрывают центральный проспект Независимости.
25 октября — последний день ультиматума, который Тихановская предъявила президенту Александру Лукашенко. 13 октября она потребовала у главы государства уйти в отставку, остановить насилие на улицах в отношении протестующих и освободить политзаключенных. Она пригрозила, что, если требования не будут выполнены, «вся страна» мирно выступит с народным ультиматумом, а 26 октября начнется забастовка предприятий и «обвал продаж в государственных магазинах. Также будут заблокированы дороги, заявила Тихановская.
Перед воскресной акцией протеста в центр Минска стянули специальную и военную технику, а также сотрудников правоохранительных органов. В парке Победы в центре города установили заграждения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лукашенко:"Мой отец погиб смертью героя на Великой Отечественной!" Год рождения А.Лукашенко-1954-й.
Протестующие - это оккупанты, мир - это война, незнание - это сила... :)
Удобно, Абрамыч, чужими руками творить зло?
Во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Лукашенко затронул и вопрос интеграции с Россией, сообщает Белтелерадиокомпания. «Запомните! Я не пацан, который отработал 3−4−5 лет президентом. Мне хватило 26 лет — вот так. И я создал своё суверенное независимое государство, с суверенным президентом, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху, и какой-то России передать? Я никогда не собирался и не собираюсь входить в состав любого государства, тем более России. При мне Беларусь не войдет в состав «братской России». Этого не будет никогда»
Жабы с гадюками