В Белоруссии на акциях протеста начались задержания

В Минске на акции протеста, посвященной истекающему ультиматуму экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской властям, начались задержания. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников СМИ — фотографа «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и фотографа «Нового часа» Дмитрия Дмитриева, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ. 

Фотокорреспондентов задержали возле площади Свободы, они готовились освещать протесты. К ним подошли правоохранители и попросили следовать за ними в автобус.

Во время акции протеста участники колонной двинулись по центральным улицам белорусской столицы по направлению к стеле «Минск — город-герой». По данным Tut.by, в колонне несколько тысяч человек. Портал сообщает, что неизвестные в шлемах и балаклавах перекрывают центральный проспект Независимости.

25 октября — последний день ультиматума, который Тихановская предъявила президенту Александру Лукашенко. 13 октября она потребовала у главы государства уйти в отставку, остановить насилие на улицах в отношении протестующих и освободить политзаключенных. Она пригрозила, что, если требования не будут выполнены, «вся страна» мирно выступит с народным ультиматумом, а 26 октября начнется забастовка предприятий и «обвал продаж в государственных магазинах. Также будут заблокированы дороги, заявила Тихановская.

Перед воскресной акцией протеста в центр Минска стянули специальную и военную технику, а также сотрудников правоохранительных органов. В парке Победы в центре города установили заграждения.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2020, 20:57
    Гость: Не только лишь

    Лукашенко:"Мой отец погиб смертью героя на Великой Отечественной!" Год рождения А.Лукашенко-1954-й.

  4. 25.10.2020, 20:43
    Гость: Сидоров

    Во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Лукашенко затронул и вопрос интеграции с Россией, сообщает Белтелерадиокомпания. «Запомните! Я не пацан, который отработал 3−4−5 лет президентом. Мне хватило 26 лет — вот так. И я создал своё суверенное независимое государство, с суверенным президентом, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху, и какой-то России передать? Я никогда не собирался и не собираюсь входить в состав любого государства, тем более России. При мне Беларусь не войдет в состав «братской России». Этого не будет никогда»

Все комментарии (26)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации