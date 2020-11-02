Додон и экс-премьер Санду вышли во второй тур выборов президента Молдавии

07:27 2.11.2020

Действующий президент Молдавии Игорь Додон и экс-премьер-министр страны, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду вышли во второй тур президентских выборов.

Как сообщает РИА Новости, по итогам обработки 99,9% бюллетений с избирательных участков, Санду набрала 35,42% голосов. В свою очередь за Додона проголосовали 33,16% избирателей.

Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набирал 16,98% голосов, кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов - 6,59%.

Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,25% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку — 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,39%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,19%.

Как отмечает агентство, Центризбирком Молдавии уже обработал все протоколы с участков внутри страны, осталось дождаться завершения голосования в США и Канаде.

В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

Второй тур выборов пройдет 15 ноября.