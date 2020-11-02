Додон и экс-премьер Санду вышли во второй тур выборов президента Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон и экс-премьер-министр страны, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду вышли во второй тур президентских выборов.

Как сообщает РИА Новости, по итогам обработки 99,9% бюллетений с избирательных участков, Санду набрала 35,42% голосов. В свою очередь за Додона проголосовали 33,16% избирателей. 

Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набирал 16,98% голосов, кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов - 6,59%.

Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,25% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку — 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,39%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,19%.

Как отмечает агентство, Центризбирком Молдавии уже обработал все протоколы с участков внутри страны, осталось дождаться завершения голосования в США и Канаде.

В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

Второй тур выборов пройдет 15 ноября. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2020, 14:39
    Гость: Иван Иваныч

    У додона сперли 12 процентов. Потому как экзит - пол показал на 12 процентов больше у додона. А обычая погрешность 1,5 -2 проц.

Все комментарии (4)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации