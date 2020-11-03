Минздрав Украины предупредил о катастрофе из-за коронавируса в стране

14:07 3.11.2020

Тяжелое положение в связи с ростом числа зараженных COVID-19 грозит обернуться для Украины катастрофой. Об этом заявил глава Минздрава страны Максим Степанов в ходе выступления в Верховной Раде.

«Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе <...>. Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно», — цитирует его ТАСС. Министр отметил, что самое тяжелое в плане эпидемии еще впереди.

Отметим, что в прошлом месяце официальный Киев продлил режим ЧС на территории страны из-за коронавируса. Режим был продлен до 31 декабря 2020 гоа. Первый случай инфицирования COVID-19 на Украине был зафиксирован 3 марта.

С 17 марта в стране были введены ограничения. В конце марта Украина ввела режим ЧС на всей территории страны сроком на месяц и с 29 августа временно закрыла границы для въезда иностранцев. По данным института Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано около 424 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей от коронавируса на Украине превысило 7700.