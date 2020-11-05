Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах

Есть вещи недопустимые для президента США. Это избираться в президенты если ты болен и недееспособен. Байден - яркий представитель такого кандидата. Деменция и Альцхаймер уверенно демонстрируются на бессвязной речи этого кандидата, на путанице с местом его выступления, на ошибках в самоиндефикации, на представлении своих родственников для публики, он не имеет права быть президентом США и это очевидно. Почему больного человека с потерей памяти и ориентацией в пространстве выдвинули в кандидаты от демократической партии ? Это отдельный вопрос. Кто то очень хочет порулить за его спиной. А всем нам это надо ?

Медицинское обследование специальной комиссией при Конгресе США можно было бы очень быстро и просто установить факт недееспособности Байдена.

Почему не была инициирована эта компания ?

Второй вопрос. Если пандемия covid 19 приняла такие масштабы в США и опоненты Трампа на это постоянно указывают действующему президенту - то поче у бы Дональду Трампу не переложить выборы до лучших времен ? Скажем на год или два ?

А почему и нет? Раз ковид - сидите дома , смотрите телевизор.

Проголосуете в следующем году, чтобы не заболеть в этом.

Зачем потребовалось менять систему голосования на сброс бюлютеней по почте и по е-mail? Это сделано умышленно, чтобы манипулировать голосами американских граждан. И это происходит.

Закон дает право президенту остановить голосование, признать их несостоявшимися и назначить новые, прямые, без 270 выборщиков, которых никто не видел в глаза.