Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на прошедших во вторник выборах в Соединенных Штатах.

"Остановите подсчет [голосов]!", - написал он на своей странице в Twitter

В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что избирательный штаб Трампа может подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в штатах Аризона и Невада, пишет ТАСС. Ранее штаб Трампа подал иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, представители республиканца заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.

Во вторник в США прошли всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно прогнозам телеканала Fox News, действующий президент Дональд Трамп уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а кандидат от Демократической партии Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.11.2020, 23:57
    Гость: Чудеса, да и только

    На Аляске у Действующего президента 62,1%, а у его Конкурента только 33,5%. Как давно уже Аляска не Россия, а голосует все равно по-русски.

  3. 05.11.2020, 23:11
    Гость: massachusets

    У Меланьи может требовать после выборов,а Америка это не в Россия здесь только через решение суда.Народ который против Трампа голосует это из-за его постоянного желания обойти закон и быть царьком.Отцы основатели против таких деятелей предусмотрели много непреодолимых препятствий разделением власти по конститкйии.

  4. 05.11.2020, 22:59
    Гость: Както так

    Есть вещи недопустимые для президента США. Это избираться в президенты если ты болен и недееспособен. Байден - яркий представитель такого кандидата. Деменция и Альцхаймер уверенно демонстрируются на бессвязной речи этого кандидата, на путанице с местом его выступления, на ошибках в самоиндефикации, на представлении своих родственников для публики, он не имеет права быть президентом США и это очевидно. Почему больного человека с потерей памяти и ориентацией в пространстве выдвинули в кандидаты от демократической партии ? Это отдельный вопрос. Кто то очень хочет порулить за его спиной. А всем нам это надо ?
    Медицинское обследование специальной комиссией при Конгресе США можно было бы очень быстро и просто установить факт недееспособности Байдена.
    Почему не была инициирована эта компания ?
    Второй вопрос. Если пандемия covid 19 приняла такие масштабы в США и опоненты Трампа на это постоянно указывают действующему президенту - то поче у бы Дональду Трампу не переложить выборы до лучших времен ? Скажем на год или два ?
    А почему и нет? Раз ковид - сидите дома , смотрите телевизор.
    Проголосуете в следующем году, чтобы не заболеть в этом.
    Зачем потребовалось менять систему голосования на сброс бюлютеней по почте и по е-mail? Это сделано умышленно, чтобы манипулировать голосами американских граждан. И это происходит.
    Закон дает право президенту остановить голосование, признать их несостоявшимися и назначить новые, прямые, без 270 выборщиков, которых никто не видел в глаза.

  5. 05.11.2020, 22:16
    Гость: Иван Иваныч

    Сейчас на телеканале Звезда вывели в эфир сторонников Трампа и Байдена в эфир. Так вот: сторонник Байдена говорит что у нас тоже есть влиятельные сторонники вроде Билла Гейтса, Сороса... И за ними левые силы..... Полный дурдом. Гейтс и левые силы.

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