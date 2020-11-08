Правозащитники насчитали более 400 задержанных на акции протеста в Минске
Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Минске, где 8 ноября проходит "Марш народовластия", достигло 404 человек, сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". Список продолжает обновляться.
Среди задержанных есть журналисты. Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, власти задержали журналиста информагентства БелаПАН Яна Авсеюшкина и фотокорреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Святослава Зоркого, пишет РБК.
Фото: TUT.BY
Также стало известно, что в четверг Минске были задержаны серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин. В момент задержания оба спортсмена находились в машине на одной из парковок в центре Минска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Белорусский фонд солидарности спортсменов.
Андрей Кравченко первым подписал обращение спортсменов к белорусским властям с требованием прекратить насилие в стране и провести новые президентские выборы в соответствии с международными стандартами. После этого он был уволен с места работы и исключен из национальной команды по легкой атлетике.
Иван Ганин - многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу. Ганин также высказывал свое мнение о ситуации в стране и выступал против насилия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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"голосов были допущены наблюдатели от оппозиции и почему Байден не в тюрьме.."-байден -шмайден,козырь-шмозер..наблюдай не наблюдай все равно "уедешь в рай", получишь что дадут -только в разнице типа другой вид сбоку.Оппозицию в в иде многих других партий и их лидеров не допускают к избирательному процессу на дальних подступах( многие одноклеточные обыватели в сша не знают в принципе об реальной оппозиции- их нет всми в инетах подтирают , угрожают заранее давят в зародыше..дык и в мире мало кто знает о ее существовании им не сообщают об этом рыночные фуфлометы через вентилятор ,значит этого и нет )суть нанайские мальчики для наивных ,правит штатами закулиса паразитов .Если надо шлепнут как марионетку кенеди и вся диспозиция рыночной дерьмократии .Голосуй за любого кого подсунут хоть по почте ,хоть телефону и ..грамофону хахахахаха!Выборщики , суды могут дать победу нужному на случай если быдло не так голосует и победит кандидат меньшинства.(опыт есть : буш,трамп ипр) Это такая спец система когда одна партия с двумя крыльями лохматит буратин которым суждено из поколения в поколение пахать на дядино поле чудес,до "огораживания" лишних ртов случай чего.
"Примерно в 12.10 на возле больницы в Минск"-у нас в дурдоме кто первыйбелый халат одел тот врач..флешмоберы то рабочих заводов изображают то, инвалидов -пенсионеров заводя в свои ряды парочку процентовнастоящих санитаров и падких на халяву за участие в акциях чудаков.Против чего эти типа гос врачи ?(Или частные стоматологи, урологи ипр которых в Белоруссии тьма тоже митингуют ?) Против того чтобы в стране которая по ресурсам, возможностям и активам раза в три четыре ниже даже Украины а, получку им руководство обеспечивает в два раза выше чем свободные рыночные клоуны избранные как-бы честно "по мировым стандартам"?В королевстве Норвегия ресурсов и активов на душу больше чем в Белоруссии раз в сто больше(если не в двести)дык их король имея госсобственность на эти активы вынужден засылать 90% в виде дани мировой закулисе в суверенный инвест госфонд-типа ценные бумаги большая часть которых по итогу билеты пирамиды ммм от всемирного жулья которые норвеги в виде сколь-либо адекватных текущим вложениям материальных ценностей никогда не получат назад.И ведь терпят такого короля и не требуют никаких честных выборов.А, совершившая биологическое предательство своей страны какая-то лыжница-фуфлыжница еще и подвякивает о не правильных выборах плохого президента.На своей новой родине лучше-бы возмущалась порядками.Хотя ,даже на обычную кухарку такие не тянут по способностям могут только разогреть готовое и куда-то за счет трудящихся бегать быстро да недолго и яз
ядрёный президент.
Нам бы такого Президента! В России был бы социализм!