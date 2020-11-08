Правозащитники насчитали более 400 задержанных на акции протеста в Минске

18:20 8.11.2020

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Минске, где 8 ноября проходит "Марш народовластия", достигло 404 человек, сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". Список продолжает обновляться.

Среди задержанных есть журналисты. Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, власти задержали журналиста информагентства БелаПАН Яна Авсеюшкина и фотокорреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Святослава Зоркого, пишет РБК.

Фото: TUT.BY

Также стало известно, что в четверг Минске были задержаны серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин. В момент задержания оба спортсмена находились в машине на одной из парковок в центре Минска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Белорусский фонд солидарности спортсменов.

Андрей Кравченко первым подписал обращение спортсменов к белорусским властям с требованием прекратить насилие в стране и провести новые президентские выборы в соответствии с международными стандартами. После этого он был уволен с места работы и исключен из национальной команды по легкой атлетике.

Иван Ганин - многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу. Ганин также высказывал свое мнение о ситуации в стране и выступал против насилия.