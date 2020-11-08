Стало известно, какие указы Трампа намерен отменить Байден

После своей январской инаугурации Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, отменит некоторые указы своего предшественника Дональда Трампа. 

Так, представитель Демократической партии отменит наложенный 45-м хозяином Белого дома запрет на иммиграцию из мусульманских стран. Кроме этого, Байден запретит введенную Трампом принудительную депортацию детей нелегалов, попавших в Штаты в раннем возрасте, пишет Росб.

Новый президент также хочет отменить выход Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случившийся в период пандемии, и восстановить участие в Парижском соглашении по климату.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2020, 21:47
    Гость: вспомнилось

    "Колебался вместе с генеральной линией партии". В США тоже генеральная линия колебнулась от деловой, предприимчивой Америки к Америке потребляющей. По Тиэлси показывают наиболее яркие ее образцы центнеров от двух и больше. Денег столько уходит на лечение и реабилитацию, что ты. Пока очень много поступает и из РФ, и из Украины. И других стран. Они, конечно, голосовали за Байдена.

  2. 08.11.2020, 21:40
    Гость: замечание вскользь

    Президент США указы не издает. Его нормативные акты называются "исполнительный акт". Т.е., только во исполнение законов.

  3. 08.11.2020, 21:18
    Гость: Братан!

    Да ты у нас стратег!
    В какой академии обучался?
    Сохрани свой коммент, через полгода-год животик надрывать будешь над своими "прогнозами".

Все комментарии (31)
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