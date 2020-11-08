Стало известно, какие указы Трампа намерен отменить Байден

15:03 8.11.2020

После своей январской инаугурации Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, отменит некоторые указы своего предшественника Дональда Трампа.

Так, представитель Демократической партии отменит наложенный 45-м хозяином Белого дома запрет на иммиграцию из мусульманских стран. Кроме этого, Байден запретит введенную Трампом принудительную депортацию детей нелегалов, попавших в Штаты в раннем возрасте, пишет Росб.

Новый президент также хочет отменить выход Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случившийся в период пандемии, и восстановить участие в Парижском соглашении по климату.