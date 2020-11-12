Заболевший коронавирусом Зеленский госпитализирован

Фото с сайта ze2019.com

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были доставлены в больницу с COVID-19. Об этом рассказал советник Ермака Михаил Подоляк, пишет «Украинская правда».

По словам Подоляка, оба политика проходят лечение в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами. В настоящее время украинский лидер работает в условиях стационара, в его палату провели спецсвязь. Помимо этого, для президента оборудован специальный кабинет, в котором он может проводить совещания, добавил Подоляк.

Известно, что у руководителя офиса главы государства тоже есть отдельная палата, однако без спецсвязи. Зеленский и Ермак не встречаются лично и общаются по телефону.

В минувший понедельник Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом. Тогда президент подчеркнул, что чувствует себя хорошо и продолжит исполнять свои обязанности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.11.2020, 15:47
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Хмырю

    Остается надеяться, что бог и в самом деле всесилен, и его кара постигнет негодника даже в бункере.

  3. 12.11.2020, 15:43
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Грешен! Но нравятся мне правители больные короной! Даже если они и из соседней страны.

  4. 12.11.2020, 12:15
    Гость: А что же он не в бункере сидел?

    А молодой потому что!
    Не находится в зоне риска 65+, в отличие от некоторых, и иконой тоже не является.

  5. 12.11.2020, 11:52
    Гость: Хм

    А что же он не в бункере сидел? Надо было бы в бункер и оттуда рулить, тогда бы не заболел.

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