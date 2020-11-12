Заболевший коронавирусом Зеленский госпитализирован
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были доставлены в больницу с COVID-19. Об этом рассказал советник Ермака Михаил Подоляк, пишет «Украинская правда».
По словам Подоляка, оба политика проходят лечение в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами. В настоящее время украинский лидер работает в условиях стационара, в его палату провели спецсвязь. Помимо этого, для президента оборудован специальный кабинет, в котором он может проводить совещания, добавил Подоляк.
Известно, что у руководителя офиса главы государства тоже есть отдельная палата, однако без спецсвязи. Зеленский и Ермак не встречаются лично и общаются по телефону.
В минувший понедельник Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом. Тогда президент подчеркнул, что чувствует себя хорошо и продолжит исполнять свои обязанности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
О , горе !??
Остается надеяться, что бог и в самом деле всесилен, и его кара постигнет негодника даже в бункере.
Грешен! Но нравятся мне правители больные короной! Даже если они и из соседней страны.
А молодой потому что!
Не находится в зоне риска 65+, в отличие от некоторых, и иконой тоже не является.
А что же он не в бункере сидел? Надо было бы в бункер и оттуда рулить, тогда бы не заболел.