Заболевший коронавирусом Зеленский госпитализирован

11:15 12.11.2020

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были доставлены в больницу с COVID-19. Об этом рассказал советник Ермака Михаил Подоляк, пишет «Украинская правда».

По словам Подоляка, оба политика проходят лечение в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами. В настоящее время украинский лидер работает в условиях стационара, в его палату провели спецсвязь. Помимо этого, для президента оборудован специальный кабинет, в котором он может проводить совещания, добавил Подоляк.

Известно, что у руководителя офиса главы государства тоже есть отдельная палата, однако без спецсвязи. Зеленский и Ермак не встречаются лично и общаются по телефону.

В минувший понедельник Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом. Тогда президент подчеркнул, что чувствует себя хорошо и продолжит исполнять свои обязанности.