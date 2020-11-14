Бывший глава СНБ Армении подозревается в подготовке убийства Пашиняна

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила его адвокат Лусине Саакян.

"Сегодня Ванецян был приглашен в следственный департамент Службы национальной безопасности и задержан по подозрению в совершении деяний по статьям "соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "подготовка узурпации власти", "подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору",— приводит "Коммерсант" запись на странице Саакян в Facebook.

По ее словам, эти обвинения связаны с тем, что власти страны пытаются заставить замолчать политических оппонентов. Артур Ванецян участвует в акциях протеста с требованием отставки премьер-министра страны.

Протесты в Ереване начались 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Оно предполагает передачу Азербайджану значительной части территорий Нагорного Карабаха и нескольких прилегающих к нему районов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.11.2020, 21:13
    Гость: К слову

    Сейчас Россия не может сделать все так "чисто", как во времена СССР. Денег нет. Да и очень много альтернативных источников информации. Понятно, что ни Армения, ни Азербайджан никому не нужны. А нужен конфликт.

  4. 14.11.2020, 19:57
    Гость: Иван Иваныч

    Молодец. "Нарисовал" беседу. Самому то не смешно? Шёл бы грузчиком что ли работать. Хоть польза будет.

  5. 14.11.2020, 19:42
    Гость: Вальтер

    Экс-директор Службы нац.безопасности РА Ванецян,судя по публикациями СМИ,интервью,опубликованному в Ютуб,является одним из популярных политиков Армении.Год назад он подал рапорт на увольнение,обвинив Пашиняна в предательстве национальных интересов Армении.
    В ходе войны в Карабахе вместе с сыном и группой бывших сотрудников СНБ Армении принял активное участие в боевых операциях на самых опасных участках. После подписания соглашения о перемирии совместно с лидерами оппозиционных партий потребовал отставки Пашиняна,назвав его предателем, лжецом,абсолютно некомпетентным Главнокомандующим,который все годы правления осуществляет руководство страной через Фейсбук.
    12 ноября,он,как и ряд лидеров политпартий,был задержан СНБ РА за нарушение режима военного положения,участие в несанкционированном митинге. Но по решению суда все арестованные были освобождены.
    Однако по приказу Пашиняна 14 ноября Ванецян вновь был арестован за то,что якобы готовил с группой лиц покушение на Пашиняна.
    Очевидно,Пашинян стремится добиться осуждения Ванецяна,который ни в чем не скомпрометировал себя,компетентный политик РА,профессионал контрразведки, создал и возглавил партию "Родина" и явно претендует на пост будущего премьер-министра Армении.Он не националист,выступает за укрепление дружбы с Россией,негативно относится к прозападной политике Пашиняна,его парламентской партии и правительству.
    Пашиняна надо гнать,он в борьбе за власть готов делать все по установке Запада,что обострит ситуацию в РА.

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