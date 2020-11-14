Бывший глава СНБ Армении подозревается в подготовке убийства Пашиняна

18:28 14.11.2020

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила его адвокат Лусине Саакян.

"Сегодня Ванецян был приглашен в следственный департамент Службы национальной безопасности и задержан по подозрению в совершении деяний по статьям "соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "подготовка узурпации власти", "подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору",— приводит "Коммерсант" запись на странице Саакян в Facebook.

По ее словам, эти обвинения связаны с тем, что власти страны пытаются заставить замолчать политических оппонентов. Артур Ванецян участвует в акциях протеста с требованием отставки премьер-министра страны.

Протесты в Ереване начались 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Оно предполагает передачу Азербайджану значительной части территорий Нагорного Карабаха и нескольких прилегающих к нему районов.