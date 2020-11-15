В Вашингтоне после митинга в поддержку Трампа произошли столкновения

В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Полиция задержала как минимум 20 человек, пострадали двое полицейских, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на телеканал NBC News. 

15 ноября в американской столице состоялся митинг в поддержку Дональда Трампа, который не согласен с результатами президентских выборов. По предварительным данным, на выборах побеждает демократ Джо Байден. Трамп заявил, что на акцию вышли сотни тысяч человек. Американские СМИ сообщили о нескольких десятках тысяч митингующих.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.11.2020, 20:33
    Гость: Да нет

    Не начался. Потому что там нет американского посольства. И потому, что коренное население давно уничтожено, и все пришельцы. Кто от кого отделяться там будет? Чёрные штата Иллинойс от черных штата Орегон, что ли? Нет у них этого наиболее легко воспламеняющегося пороха! Так что "нос раскатывать" не стоит пока ...

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