В Вашингтоне после митинга в поддержку Трампа произошли столкновения
В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Полиция задержала как минимум 20 человек, пострадали двое полицейских, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на телеканал NBC News.
15 ноября в американской столице состоялся митинг в поддержку Дональда Трампа, который не согласен с результатами президентских выборов. По предварительным данным, на выборах побеждает демократ Джо Байден. Трамп заявил, что на акцию вышли сотни тысяч человек. Американские СМИ сообщили о нескольких десятках тысяч митингующих.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а может все таки Такой грудинин?
Не начался. Потому что там нет американского посольства. И потому, что коренное население давно уничтожено, и все пришельцы. Кто от кого отделяться там будет? Чёрные штата Иллинойс от черных штата Орегон, что ли? Нет у них этого наиболее легко воспламеняющегося пороха! Так что "нос раскатывать" не стоит пока ...
За пустышку Грудинина? С какого бодуна?
А за Грудинина не вышел никто. Такой народ.
врать не надо.