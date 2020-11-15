В Вашингтоне после митинга в поддержку Трампа произошли столкновения

13:31 15.11.2020

В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Полиция задержала как минимум 20 человек, пострадали двое полицейских, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на телеканал NBC News.

15 ноября в американской столице состоялся митинг в поддержку Дональда Трампа, который не согласен с результатами президентских выборов. По предварительным данным, на выборах побеждает демократ Джо Байден. Трамп заявил, что на акцию вышли сотни тысяч человек. Американские СМИ сообщили о нескольких десятках тысяч митингующих.