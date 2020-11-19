В Польше сообщили о значительном росте экспорта газа на Украину

16:04 19.11.2020

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщает, что значительно нарастила объемы экспорта «голубого топлива» на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы организации по торговым вопросам Ярослава Врубеля.

«Мы отмечаем существенный рост экспорта газа на Украину», — сказал Врубель.

По данным PGNiG, в прошлом году Польша поставила на Украину 0,33 миллиарда кубометров газа. В текущем году этот показатель составит 0,95 миллиарда кубов.

В октябре 2020 года гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о постепенно отказаться от большей части своих мощностей, поскольку в них нет необходимости.

Напомним, 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о поставках газа на 2020–2024 годы. Согласно документам, «Нафтогаз» будет бронировать у оператора транзитные мощности под заявленные объемы. В принятый пакет соглашений, помимо прочего, входит договор о поставках газа из России на Украину. Договоренности Москвы и Киева предусматривают транзит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов – с 2021 по 2024 год.