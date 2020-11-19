В Польше сообщили о значительном росте экспорта газа на Украину

Газовый вентиль © KM.RU, Алексей Белкин

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщает, что значительно нарастила объемы экспорта «голубого топлива» на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы организации по торговым вопросам Ярослава Врубеля.

«Мы отмечаем существенный рост экспорта газа на Украину», — сказал Врубель.

По данным PGNiG, в прошлом году Польша поставила на Украину 0,33 миллиарда кубометров газа. В текущем году этот показатель составит 0,95 миллиарда кубов.

В октябре 2020 года гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о постепенно отказаться от большей части своих мощностей, поскольку в них нет необходимости.

Напомним, 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о поставках газа на 2020–2024 годы. Согласно документам, «Нафтогаз» будет бронировать у оператора транзитные мощности под заявленные объемы. В принятый пакет соглашений, помимо прочего, входит договор о поставках газа из России на Украину. Договоренности Москвы и Киева предусматривают транзит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов – с 2021 по 2024 год.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.11.2020, 22:21
    Гость: Газа на Украине несметное количество

    Скорей бы уже поляки до украинского газа добрались, чтобы попусту под ногами у ленивого народа не валялся!

  3. 19.11.2020, 22:01
    Гость: Брехливому ABCD

    Дороже, чем в Европе

    Беларусь покупает российское топливо дороже, чем страны Западной Европы.

    По данным Белстата, в первом квартале этого года Беларусь импортировала российский газ по средней цене в 130 долларов за тысячу кубометров. Импортная цена отличается от контрактной в 127 долларов за тысячу кубометров, потому что по факту пересчитывается с учетом теплотворной способности поставляемого топлива, пояснили Naviny.by в Министерстве энергетики Беларуси.

    По данным Международного валютного фонда, входная цена российского газа на границе Германии в первом квартале этого года составила 112 долларов за тысячу кубометров. Это почти на 14% меньше, чем платит Беларусь.

  4. 19.11.2020, 18:27
    Гость: Ну

    укропия получит и нужное количество газа и баксы с газпрома. И тьма-тьмущая этих русофобов и в укропии и в Польше. Ну,.. и нас_рать.

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