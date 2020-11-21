Голландский журналист подключился к конференции глав Минобороны стран ЕС
Голландский журналист Даниэл Верлан подключился к закрытой видеоконференции министров обороны Евросоюза, которая проводилась в Zoom. Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав соответствующие видео и фотографии.
Как объяснил журналист, он присоединился к конференции после того, как смог разобрать код встречи и пароль для подключения в Zoom на одной из фотографий в Twitter министра обороны Нидерландов.
Верлан подключился к совещанию в разгар дискуссии и помахал министрам рукой. Отвечая на вопрос главы евродипломатии Жозепа Борреля, он сообщил, что является голландским журналистом. После этого Боррель отметил, что подключение к закрытой видеоконференции — это нарушение закона. «Я сожалею, что прервал ваше совещание, и незамедлительно его покину», — ответил Верлан и прервал связь.
После этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал усилить кибербезопасность, цитирует его РБК. «Министры еще раз должны подумать о том, насколько необходимо быть осторожными», — сказал он.
That @danielverlaan hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt
— Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020
Комментарии читателей Оставить комментарий
бы переодетый шойгу?
Выдал все таки нычку
Заседатели,я вса отключаю,у меня одесса на проводе
Цифровизация,храните информацию в банке,желательно стеклянной
Чушь и введение в заблуждение свободных СМИ! Каждый на Западе знает, что это был русский хакер с Новичком в одной руке и Калашниковым в другой.