СМИ сообщили о разногласиях Турции и России по миротворцам в Карабахе
Между Турцией и Россией возникли разногласия, связанные с размещением миротворцев в Нагорном Карабахе, пишет Reuters со ссылкой на источник. Противоречия связаны с желанием турецкой стороны открыть независимый от единого координационного центра наблюдательный пункт.
Переговоры о параметрах совместной мониторинговой миссии между Турцией и Россией продолжаются. Однако Анкара настаивает на создании собственного наблюдательного пункта. «Россия полагает, что для Турции необязательно размещать наблюдательный пункт в регионе, независимый от объединенного центра. Однако это принципиально для Турции», — заявил агентству собеседник с турецкой стороны.
Переговоры на этот счет продолжатся в Москве, Турция рассчитывает на компромиссное решение.
11 ноября Минобороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра, который будет осуществлять контроль за соблюдением в Карабахе режима прекращения огня. Он разместится на территории Азербайджана, напоминает РБК. Одновременно российские миротворцы развернули в регионе 23 наблюдательных поста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не понял помесь кого с чем ,причём здесь турок? Вы батенька туркофоб.
С турками иметь дело это не в хоккей сыграть и забить 10 шайб. Если турки появились в Азербайджане, то значит они появятся и в Карабахе, т.к., как заявил гарант, это территория Азербайджана. Следить надо за своими словами, чтобы тебя, как пацана, на слове не ловили. Но это целая наука. Дипломатия называется. А какая дипломатия у торгаша всем что ни попадя. Только - украл и в офшор загнал. Ну, и мелочёвку на какой-нить дворец с яхтами и самолётами.
Что он разрешил и что мог запретить?
Даже под Веной. В окрестностях австрийской столицы археологи впервые обнаружили полностью сохранившийся скелет верблюда. Конечно, Центральная Европа не является родиной этих животных, однако верблюды здесь неоднократно бывали в качестве участников военных действий. Изучение останков семигодовалого верблюда показали, что он представляет собой помесь дромедара с бактрианом, то есть гибрид одногорбого верблюда с двугорбым. Этот экземпляр — в качестве трофея — достался победителям грандиозного сражения под Веной во второй половине 17-го века.
Их уже ставят перед фактом.