Израиль нанес авиаудар по окрестностям Дамаска

Сирийская армия заявила о нанесении Израилем авиаударов по югу провинции Дамаск со стороны Голанских высот.

По сообщению газеты Аль-Ватан, целью была находящаяся к югу от Эль-Кунейтры высота Манэе. Часть ударов, как заявили в Дамаске, удалось отразить, но бомбардировкой был нанесен материальный ущерб.

Между Израилем и Сирией в настоящее время нет дипломатических отношений, напоминает РИА Новости. Со момента создания этих государств они находятся в состоянии войны, в частности, из-за статуса Голанских высот.

Ранее израильские военные уже наносили удары по объектам в Сирии. Свои действия Израиль объяснял стремлением не допустить попадания в руки врагов современных вооружений.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2020, 21:08
    Гость: Иван Иваныч

    Израиль ведёт себя ровно настолько, насколько мы ему позволяем. Вспомните ту паузу, которая возникла после поставки двух полков с-300. Потом визит нетаньяху. Не знаю, какие там тайные размены произошли, но мужественную Хезболлу и её базы, дают на растерзание. Поневоле вспомнишь времена борьбы с сионизмом, и нашу помощь арабам. А сегодня еврейское лобби берега потеряло. Все эти Чубайсы, грефы и прочая фуэта.

  2. 25.11.2020, 20:57
    Гость: Иван Иваныч

    Россия борется с терроризмом, Израиль проводит политику терроризма. Чем он от игил отличается. Только техническим оснащением.

  3. 25.11.2020, 20:42
    Гость: Ник

    У Сирии есть право разбомбить аэродромы Израиля в ответ на их налеты на Сирию.Или нанести ракетный удар по территории Израиля.Странно почему они это не делают.Евреи не такие сильные как они о себе придумали байки а тоже трусливые когда получают сдачи.

  4. 25.11.2020, 20:33
    Гость: хазарин

    не пишите "гвоздь" на латинице.Ибо эти "гвозди" на латинеце компьютер считает и начисляет трудодни этому
    russian patriot

  5. 25.11.2020, 19:55
    Гость: д. советник

    За пять лет не было обстреле но ни одного самолета ни одной ракеты сша Израиля турции.А был ли мальчик?

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