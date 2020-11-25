Израиль нанес авиаудар по окрестностям Дамаска

15:23 25.11.2020

Сирийская армия заявила о нанесении Израилем авиаударов по югу провинции Дамаск со стороны Голанских высот.

По сообщению газеты Аль-Ватан, целью была находящаяся к югу от Эль-Кунейтры высота Манэе. Часть ударов, как заявили в Дамаске, удалось отразить, но бомбардировкой был нанесен материальный ущерб.

Между Израилем и Сирией в настоящее время нет дипломатических отношений, напоминает РИА Новости. Со момента создания этих государств они находятся в состоянии войны, в частности, из-за статуса Голанских высот.

Ранее израильские военные уже наносили удары по объектам в Сирии. Свои действия Израиль объяснял стремлением не допустить попадания в руки врагов современных вооружений.