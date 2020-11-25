Израиль нанес авиаудар по окрестностям Дамаска
Сирийская армия заявила о нанесении Израилем авиаударов по югу провинции Дамаск со стороны Голанских высот.
По сообщению газеты Аль-Ватан, целью была находящаяся к югу от Эль-Кунейтры высота Манэе. Часть ударов, как заявили в Дамаске, удалось отразить, но бомбардировкой был нанесен материальный ущерб.
Между Израилем и Сирией в настоящее время нет дипломатических отношений, напоминает РИА Новости. Со момента создания этих государств они находятся в состоянии войны, в частности, из-за статуса Голанских высот.
Ранее израильские военные уже наносили удары по объектам в Сирии. Свои действия Израиль объяснял стремлением не допустить попадания в руки врагов современных вооружений.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Израиль ведёт себя ровно настолько, насколько мы ему позволяем. Вспомните ту паузу, которая возникла после поставки двух полков с-300. Потом визит нетаньяху. Не знаю, какие там тайные размены произошли, но мужественную Хезболлу и её базы, дают на растерзание. Поневоле вспомнишь времена борьбы с сионизмом, и нашу помощь арабам. А сегодня еврейское лобби берега потеряло. Все эти Чубайсы, грефы и прочая фуэта.
Россия борется с терроризмом, Израиль проводит политику терроризма. Чем он от игил отличается. Только техническим оснащением.
У Сирии есть право разбомбить аэродромы Израиля в ответ на их налеты на Сирию.Или нанести ракетный удар по территории Израиля.Странно почему они это не делают.Евреи не такие сильные как они о себе придумали байки а тоже трусливые когда получают сдачи.
не пишите "гвоздь" на латинице.Ибо эти "гвозди" на латинеце компьютер считает и начисляет трудодни этому
russian patriot
За пять лет не было обстреле но ни одного самолета ни одной ракеты сша Израиля турции.А был ли мальчик?