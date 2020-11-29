В центр Минска выдвинулась спецтехника
Сегодня, 29 ноября, в Минске запланирован традиционный протестный марш. К центру города уже выдвинулась спецтехника. Центральные улицы города перекрываются сотрудниками правоохранительных органов, на улицах дежурят автозаки. Центральные станции закрыты на вход и выход.
Как уточнило «Еврорадио», одну из колонн спецтехники сопровождали гражданские автомобили с государственными флагами. Также, по информации издания, в центральном районе Минска жильцы жалуются на отключение света и роутеров. Массовые перебои в работе мобильного интернета ожидаются в течение часа, пишет "Коммерсант".
Водомет и другая спецтехника на площади Якуба Коласа в Минске. Их сопровождают легковые авто с красно-зелеными флагами. pic.twitter.com/q5Q03Kc4Il
— TUT.BY (@tutby) November 29, 2020
Протесты в Минске и других городах Белоруссии не утихают четвертый месяц. Требования протестующих остаются прежними: признание недействительными прошедших президентских выборов и расследование случаев превышения полномочий со стороны силовиков на акциях протеста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С Батькой им не справиться. Это они понимают. Их цель - расшатать ему нервы. За это и платят.
"до 100 000 человек, да плюс во всех городах, да плюс и в маленьких райцентрах тоже люди выходят. Поэтому бюджета Москвы не хватит на оплату протестующих."-даже если по 20 басов за выход то всего-то пара лимонов баксов.Умножаем на два раза в неделю и четыре месяца то выходит 64 лимона.Один березовский в 2004 г башлял майдаунам в день даже больше на весь оранжевый поход истратил 50 лимонов и другие кореша примерно по столько( плюс хоздеп) а, навар вынул больше 500( местные больше не дали ярды себе прихапали).Н а кону деребана только активы под 50 ярдов и большая гео-политика на которую фрс баксов напечатает сколько надо, ведь ее цель( цель всей мировой закулисы паразитов) свое собственное выживание путем организации управляемого хаоса по всему свету в рамках идущей 4 мировой( с элементами т.н.доктрины даллеса)..
Полностью поддерживаю Лукашенко. Презираю подготовленных западными спецслужбами и работающих за деньги активистов, а также баранов с промытыми мозгами, которые купились на пропаганду врагов Белоруссии и ходят с флагами, под которыми творили свои преступления сотрудничавшие с гитлеровцами предатели. Уже приходилось говорить, что готовят они Белоруссии и абсолютному большинству её народа участь Украины и стран Балтии: уничтожение большей части собственной промышленности и сельского хозяйства, превращение территории страны в плацдарм НАТО в противостоянии с Россией. Это значит, что в случае войны по этой территории, превращённой в передовую, России придется применять разное грозное оружие. Зато цивилизованные европейцы меньше пострадают...
"Уверен пол Москвы разбежится по всей России. Потом не соберёшь."-аттож..уплотнители - швондеры со своей невидимой рукой заселили в третий рим профессора преображенского шариковых-лимитических варваров по сто душ на метр в скворечниках до неба -не проткнешся даже до сортира.Пора -бы освобождать до санитарных норм приличного дома для ученых.Зачем , понадобилось гешефтмахерам собирать столько шариковых в одном месте?Не опасно в случае войны?Неужели в родной тундре с сотнями га на душу им места мало?Да и климат почти такой-же, ведь не Ташкент,Одесса илЬ Баку. В народе говорят :где родился , там и пригодился.
Платят только сотнику.