В центр Минска выдвинулась спецтехника

12:04 29.11.2020

Сегодня, 29 ноября, в Минске запланирован традиционный протестный марш. К центру города уже выдвинулась спецтехника. Центральные улицы города перекрываются сотрудниками правоохранительных органов, на улицах дежурят автозаки. Центральные станции закрыты на вход и выход.

Как уточнило «Еврорадио», одну из колонн спецтехники сопровождали гражданские автомобили с государственными флагами. Также, по информации издания, в центральном районе Минска жильцы жалуются на отключение света и роутеров. Массовые перебои в работе мобильного интернета ожидаются в течение часа, пишет "Коммерсант".

Водомет и другая спецтехника на площади Якуба Коласа в Минске. Их сопровождают легковые авто с красно-зелеными флагами. pic.twitter.com/q5Q03Kc4Il — TUT.BY (@tutby) November 29, 2020

Протесты в Минске и других городах Белоруссии не утихают четвертый месяц. Требования протестующих остаются прежними: признание недействительными прошедших президентских выборов и расследование случаев превышения полномочий со стороны силовиков на акциях протеста.