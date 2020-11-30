Трамп заявил о причастности Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах

10:28 30.11.2020

Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о масштабных фальсификациях на прошедших выборах в стране, пишет ТАСС.

К ним, по словам Трампа, причастны сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР).

"Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции делали? Не знаю, может быть, они причастны. Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно", - сказал Трамп. "Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Глава Белого дома добавил, что данные ведомства не принимают никаких мер в свяхи с предполагаемыми фальсификациями. Кроме того, Минюст и ФБР после продолжительных разбирательств так и не предприняли решительных шагов в связи со слежкой за его избирательным штабом во время президентской гонки.

Трамп подчеркнул, что "если республиканцы позволили этому произойти, вы больше никогда не увидите еще одного республиканца избранным в этой стране на уровне сената, палаты представителей или президента".