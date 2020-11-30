Трамп заявил о причастности Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах

Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о масштабных фальсификациях на прошедших выборах в стране, пишет ТАСС.

К ним, по словам Трампа, причастны сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР).

"Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции делали? Не знаю, может быть, они причастны. Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно", - сказал Трамп. "Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. 

Глава Белого дома добавил, что данные ведомства не принимают никаких мер в свяхи с предполагаемыми фальсификациями. Кроме того, Минюст и ФБР после продолжительных разбирательств так и не предприняли решительных шагов в связи со слежкой за его избирательным штабом во время президентской гонки. 

Трамп подчеркнул, что "если республиканцы позволили этому произойти, вы больше никогда не увидите еще одного республиканца избранным в этой стране на уровне сената, палаты представителей или президента".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.11.2020, 17:08
    Гость: Ира

    Показатрльный пример , как проходят демократические выборы в самой демократической стране , которая учит весь мир демократии...

  2. 30.11.2020, 16:13
    Гость: ыврыв

    КМ может и не симпатизирует, просто владельцу пофигу на частное мнение, в принципе это не плохо. Попробуйте свое мнение опубликовать, свяжитесь с редакцией и т.д

  3. 30.11.2020, 15:31
    Гость: Федор

    Страх за скорое оставление белого дома движет бывшим президентом,а республиканская партия прекрасно обойдётся без него .

  5. 30.11.2020, 14:29
    Гость: gvozd

    в свяхи с предполагаемыми фальсификациями
    --
    такое складывается ощущение, что км симпатизирует педосатанстам.
    фальсификации не "предполагаемые", уже есть решения суда если на то пошло, отменяющие подсчет подложных голосов, а уж Очевидных доказательств просто не счесть.
    однако это не с партией левых борется трамп.
    левые по сути захватили всю госудрственную власть в сша - против трампа весь deep state.
    это deep state пытается провести госпереворот в сша, с ним борется трамп, осознает он это или нет.

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