Трамп заявил о причастности Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах
Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о масштабных фальсификациях на прошедших выборах в стране, пишет ТАСС.
К ним, по словам Трампа, причастны сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР).
"Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции делали? Не знаю, может быть, они причастны. Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно", - сказал Трамп. "Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Глава Белого дома добавил, что данные ведомства не принимают никаких мер в свяхи с предполагаемыми фальсификациями. Кроме того, Минюст и ФБР после продолжительных разбирательств так и не предприняли решительных шагов в связи со слежкой за его избирательным штабом во время президентской гонки.
Трамп подчеркнул, что "если республиканцы позволили этому произойти, вы больше никогда не увидите еще одного республиканца избранным в этой стране на уровне сената, палаты представителей или президента".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Показатрльный пример , как проходят демократические выборы в самой демократической стране , которая учит весь мир демократии...
КМ может и не симпатизирует, просто владельцу пофигу на частное мнение, в принципе это не плохо. Попробуйте свое мнение опубликовать, свяжитесь с редакцией и т.д
Страх за скорое оставление белого дома движет бывшим президентом,а республиканская партия прекрасно обойдётся без него .
В любом случае, это надо расследовать.
в свяхи с предполагаемыми фальсификациями
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такое складывается ощущение, что км симпатизирует педосатанстам.
фальсификации не "предполагаемые", уже есть решения суда если на то пошло, отменяющие подсчет подложных голосов, а уж Очевидных доказательств просто не счесть.
однако это не с партией левых борется трамп.
левые по сути захватили всю госудрственную власть в сша - против трампа весь deep state.
это deep state пытается провести госпереворот в сша, с ним борется трамп, осознает он это или нет.