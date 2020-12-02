В Германии нашли способ обойти санкции против «Северного потока-2»
В Германии разрабатывают проект создании специального фонда, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока — 2", пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.
Фонд планируют создать власти Мекленбурга — Передней Померании. Он будет нацелен против изменения климата, в этом случае для обхода ограничительных мер США фонд может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".
Отмечается, что в рамках фонда планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использованы лишь для завершения строительства трубопровода.
Таким образом, немецкие компании, которым могут стать объектом санкций со стороны Соединенных Штатов, смогут получить возможность предоставлять услуги российской стороне через фонд и его предприятие.
Напомним, что против российского проекта "Северный поток — 2" активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ.
В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем ВООБЩЕ было кому-то нужно сооружать эти "потоки", т.е. качать НАШИ БОГАТСТВА врагам? У нас многие населённые пункты без газа, воды, нормального электричества, канализации и т.д. и т.п.! СВОЮ СТРАНУ НАДО ОБУСТРАИВАТЬ, а не пресмыкаться перед западенцами (и штатам перестать тихо отдавать наши богатства для их перепродажи как штатовское)...
Не думаю что имеют моральное право гордится достижениями предков, по одной простой причине, ОНИ ничего не сделали для сохранения былой-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.......
Вы трижды стукнулись лбом по Крымскому мосту и не видите атомных ледоколов и космических ядерных ракет в России! Даже затюканная Германия стала показывать фигу дяде Сэму.
Такой способ,инциативу,проект, можно, как из "калошникова" выдавать и объявлять, как обойти санкции против "Северного потока" вопрос в другом будет такой проект и позволят ему РАБОТАТЬ?????????????????
В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода.
-------------------------------------------
Неудивительно,если для огромной России с большими ресурсами,победившей в ВОВ,морские газопроводы проектируют и прокладывают государства-карлики:Швейцария и Голландия.
Российским руководителям только остается гордится былыми победами в войне и космосе.