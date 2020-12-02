В Германии нашли способ обойти санкции против «Северного потока-2»

"Северный поток — 2"

В Германии разрабатывают проект создании специального фонда, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока — 2", пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.

Фонд планируют создать власти Мекленбурга — Передней Померании. Он будет нацелен против изменения климата, в этом случае для обхода ограничительных мер США фонд может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".

Отмечается, что в рамках фонда планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использованы лишь для завершения строительства трубопровода.

Таким образом, немецкие компании, которым могут стать объектом санкций со стороны Соединенных Штатов, смогут получить возможность предоставлять услуги российской стороне через фонд и его предприятие.

Напомним, что против российского проекта "Северный поток — 2" активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ.

В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2020, 16:07
    Гость: Fany

    Зачем ВООБЩЕ было кому-то нужно сооружать эти "потоки", т.е. качать НАШИ БОГАТСТВА врагам? У нас многие населённые пункты без газа, воды, нормального электричества, канализации и т.д. и т.п.! СВОЮ СТРАНУ НАДО ОБУСТРАИВАТЬ, а не пресмыкаться перед западенцами (и штатам перестать тихо отдавать наши богатства для их перепродажи как штатовское)...

  2. 02.12.2020, 15:00
    Гость: грек

    Не думаю что имеют моральное право гордится достижениями предков, по одной простой причине, ОНИ ничего не сделали для сохранения былой-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.......

  3. 02.12.2020, 14:59
    Гость: Трусливому

    Вы трижды стукнулись лбом по Крымскому мосту и не видите атомных ледоколов и космических ядерных ракет в России! Даже затюканная Германия стала показывать фигу дяде Сэму.

  4. 02.12.2020, 14:22
    Гость: грек

    Такой способ,инциативу,проект, можно, как из "калошникова" выдавать и объявлять, как обойти санкции против "Северного потока" вопрос в другом будет такой проект и позволят ему РАБОТАТЬ?????????????????

  5. 02.12.2020, 13:51
    Гость: Гулливер не в состоянии

    В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода.
    -------------------------------------------
    Неудивительно,если для огромной России с большими ресурсами,победившей в ВОВ,морские газопроводы проектируют и прокладывают государства-карлики:Швейцария и Голландия.
    Российским руководителям только остается гордится былыми победами в войне и космосе.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
Молчание – золото, или Бессмысленная и беспощадная разборка по-русски
Россию превращают в страну дураков
© KM.RU, Петр Чайников
Ты где, национальная идея?...
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Эксперты зафиксировали сокращение оборота наличных денег в России
© KM.RU, Кирилл Зыков
Россия презентует свою вакцину «Спутник V» в ООН
Великобритания одобрила применение COVID-вакцины Pfizer
Фото с сайта novostipmr.com
В Госдуме и Совфеде ответили на призыв Санду о выводе миротворцев
Объявлены правила и формат проведения премии «Оскар» в 2021 году
Объявлены правила и формат проведения премии «Оскар» в 2021 году
Правозащитники попросили Минюст декриминализовать мирные митинги
Сенатор Боб Менендес
Американский сенатор заявил о связи ОАЭ и ЧВК «Вагнер»
© KM.RU, Кирилл Дуболев
ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии