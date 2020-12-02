В Германии нашли способ обойти санкции против «Северного потока-2»

09:47 2.12.2020

В Германии разрабатывают проект создании специального фонда, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока — 2", пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.

Фонд планируют создать власти Мекленбурга — Передней Померании. Он будет нацелен против изменения климата, в этом случае для обхода ограничительных мер США фонд может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".

Отмечается, что в рамках фонда планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использованы лишь для завершения строительства трубопровода.

Таким образом, немецкие компании, которым могут стать объектом санкций со стороны Соединенных Штатов, смогут получить возможность предоставлять услуги российской стороне через фонд и его предприятие.

Напомним, что против российского проекта "Северный поток — 2" активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ.

В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".