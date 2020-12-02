Великобритания одобрила применение COVID-вакцины Pfizer
Великобритания стала первой страной, одобрившей использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление британского министерства здравоохранения.
"Правительство сегодня приняло рекомендации Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech", - говорится в документе.
Отмечается, что после анализа данных клинических испытаний препарата, был сделан вывод, что вакцина "соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности".
В ближайшее время будут опубликованы финальные рекомендации приоритетным группам для получения вакцины, в том числе жителям домов престарелых, медицинским работникам, пожилым и клинически уязвимым категориям населения.
Предположительно, вакцина станет доступной в Великобритании уже со следующей недели.
Ранее сообщалось, что вакцина BioNTech и Pfizer на завершающем клиническом испытании показала 95% эффективность.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Главное не российская а строжайшие стандарты в комерциализированной стране то минимум чтобы бизнес не загнулся производя качественный товар как в СССР по ГОСТам
Зачем врать, сегодня всё легко-проверяется.
Еврокомиссар заявляет только то что ему велено заявить.
И что, в Греции, действительно, всё есть?
Ну и славно. Сами и вымрут.