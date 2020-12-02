Великобритания одобрила применение COVID-вакцины Pfizer

12:26 2.12.2020

Великобритания стала первой страной, одобрившей использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление британского министерства здравоохранения.

"Правительство сегодня приняло рекомендации Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech", - говорится в документе.

Отмечается, что после анализа данных клинических испытаний препарата, был сделан вывод, что вакцина "соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности".

В ближайшее время будут опубликованы финальные рекомендации приоритетным группам для получения вакцины, в том числе жителям домов престарелых, медицинским работникам, пожилым и клинически уязвимым категориям населения.

Предположительно, вакцина станет доступной в Великобритании уже со следующей недели.

Ранее сообщалось, что вакцина BioNTech и Pfizer на завершающем клиническом испытании показала 95% эффективность.