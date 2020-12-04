Михаил Хазин: «С учётом имеющегося ещё финансового ресурса можно существенно влиять на конкретных представителей "команды Трампа". Ну и, наконец, можно в процессе договорённости получить гарантии сохранения некоторых принципиальных привилегий»

Описывать элитные договорённости крайне сложно: никакой информации нет, очень легко стать жертвой обвинения в конспирологии. И разве что лет через 40 кто-нибудь из участников (а то и какой-нибудь внучок, со слов дедушки) напишет «мумуары» и можно будет сказать: «Я же говорил!» Беда в том, что с большой вероятностью и говорить уже будет некому...

Но переговоры-то постоянно идут, суть элиты в проведении таких переговоров. И если ситуация в мире становится критической, то желательно о сути таких переговоров знать как можно раньше, поскольку от их результатов и наши судьбы зависят! Вот и приходится регулярно делать правдоподобные рассуждения, попадая под огонь неквалифицированной и ангажрированной критики.

Итак, почему я считаю, что элита «Западного» глобального проекта, бенефициары мировой финансовой системы, могли пойти на сговор с Трампом? Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить один из базовых тезисов: Власть и управление – это разные вещи! Элита «Западного» проекта создала для поддержки своей власти многочисленные институты управления мировыми финансами (наиболее известные – МВФ, Мировой банк, ВТО, ФРС, но сюда же можно отнести и много других, в частности, сеть фондов, которые финансирует Сорос), но она ими не управляет!

Она даёт стратегические команды, а управляющие, наёмные менеджеры, стараются их исполнять. В меру своих способностей. Если не справляются – их понижают в должности. Так вот специфика современной ситуации состоит в том, что сама модель, в рамках которой работали все эти институты, исчерпала свой ресурс. Я уж не буду повторять в сотый раз почему, но эта исчерпанность модели сочеталась с ещё одним уникальным обстоятельством. Впервые в истории идеологические институты, занимающиеся разработкой теории в соответствии с «единственно верной» позицией (то есть укрепляющей власть элиты «Западного» проекта) получили практическую монополию на истину.

В результате от элиты «Западного» проекта успешно скрывали реальное развитие событий. Поскольку сам проектный менеджмент был воспитан в рамках этой самой теории, он тоже не очень понимал, что к чему и просто использовал ресурс имеющихся институтов на то, чтобы проблемы компенсировать. Ну и в результате дело зашло очень далеко и уже не очень понятно, что и как делать дальше.

И вот тут возникает вполне логичный вопрос: «Что делать?».

Вариант первый , трясти своих менеджеров, не работает: они уже показали, что ничего не могут сделать, более того, последние годы скрывали от своих сюзеренов реальное состояние дел. С 2008 года ситуация, в общем, уже была просчитываема, теория кризиса уже существовала, они с ней были знакомы – так что оправданий нет. Ну и потом – их выучили в рамках либеральной теории, единственно, что они умеют – это рулить либеральными институтами, какой с них толк? Имеет ли смысл использовать опытного тракториста, если нужно построить самолёт?

, трясти своих менеджеров, не работает: они уже показали, что ничего не могут сделать, более того, последние годы скрывали от своих сюзеренов реальное состояние дел. С 2008 года ситуация, в общем, уже была просчитываема, теория кризиса уже существовала, они с ней были знакомы – так что оправданий нет. Ну и потом – их выучили в рамках либеральной теории, единственно, что они умеют – это рулить либеральными институтами, какой с них толк? Имеет ли смысл использовать опытного тракториста, если нужно построить самолёт? Вариант второй , договориться с теми, кто придумал альтернативную теорию… Не проходит сразу. Мы не входим в их элитную группу. Максимум, что можно – это послать «своих» у нас поучиться. Но для этого ещё нужно свои базовые институты немножко «опустить», пока они из чисто корпоративной логики будут сопротивляться.

, договориться с теми, кто придумал альтернативную теорию… Не проходит сразу. Мы не входим в их элитную группу. Максимум, что можно – это послать «своих» у нас поучиться. Но для этого ещё нужно свои базовые институты немножко «опустить», пока они из чисто корпоративной логики будут сопротивляться. Вариант третий, вырастить новых управленцев, не проходит сразу, поскольку их просто негде учить, либеральный менеджмент уже давно контролирует все учебные институты. Дело это невозможное и потому бессмысленное. Да и долгий это процесс, тут лет 10 нужно, как минимум.

И остаётся только одно: договариваться с той силой, которая приходит на смену либеральным менеджерам. В США это Трамп. Почему он пойдёт на сговор? А потому что может и проиграть. А так ему обещают политическую власть и поддержку в борьбе с либеральным менеджментом («глубинным государством», как называют его политическую и аппаратную часть), который элите «Западного» проекта уже не нужен.

Сама эта элита решает целую кучу проблем. Списание бывших соратников происходит безболезненно, то есть можно не опасаться мести (ну, типа, это не мы виноваты, а Трамп). С учётом имеющегося ещё финансового ресурса можно существенно влиять на конкретных представителей «команды Трампа». Ну и, наконец, можно в процессе договорённости получить гарантии сохранения некоторых принципиальных привилегий.

Я предложил вариант раздела (Трампу – всё, что внутри США, «Западному» проекту – всё, что вовне; долги списываются), но это, что называется, вариант навскидку. В реальности, конечно, такие договорённости штука сложная, поскольку нужно учитывать и другие стороны, которые могут повлиять на ситуацию (Путина, например, или Си). Но общая логика, в общем, понятна.

Вот почему уже никому не интересна позиция Украины или Молдавии. Они не участники процесса, они просто получат указания, кого завтра слушать. А вот если Трамп выигрывает выборы и при этом не будет организованного сопротивления этому процессу (неорганизованное на среднем уровне может и быть), то это сильнейший аргумент в пользу того, что сговор всё-таки произошёл. Но за ситуацией, безусловно, нужно следить.