Лукашенко отстранен от участия в мероприятиях Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил членов Исполнительного комитета НОК Белоруссии, возглавляемого Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации, сообщает «Интерфакс».

«МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры», - отмечается в опубликованном в Twitter сообщении.

По словам директора МОК по связям с общественностью Кристиана Клауэ, также «решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.12.2020, 23:53
    Гость: мнение со стороны

    Т.н, "частный бизнес" в постсовке не развивается, он наглеет, дуреет и жиреет. Ну, а демонстрантов, похоже, не больше, чем в цивилизованной Европе, разгоняют. Другое дело - бюрократическая машина Белоруссии слаба в политическом и пропагандистском отношении. Чем-то напоминает дело Украину. Эти демонстранты и их "вожди" настолько тупы, что опытному специалисту пропагандистской борьбы не составило бы труда показать это даже несведущему обывателю.

  5. 07.12.2020, 22:51
    Гость: понравился загооловок

    Лукашенко отстранен от участия в мероприятиях Олимпийских игр=

    А что, он ещё и спортсмен?

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