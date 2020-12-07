Лукашенко отстранен от участия в мероприятиях Олимпийских игр=

21:40 7.12.2020

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил членов Исполнительного комитета НОК Белоруссии, возглавляемого Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации, сообщает «Интерфакс».

«МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры», - отмечается в опубликованном в Twitter сообщении.

По словам директора МОК по связям с общественностью Кристиана Клауэ, также «решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК».