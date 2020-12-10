17 штатов США поддержали иск Техаса об отсрочке назначения выборщиков

07:55 10.12.2020

Семнадцать американских штатов присоединились к иску Техаса с требованием отсрочить назначение выборщиков, которые в конечном итоге определяют следующего президента США.

Как сообщает "Интерфакс", соответствующий иск был подан в Верховный суд США. Цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

В иске отмечается, что вышеназванные штаты нарушили конституцию страны, изменив правила проведения президентских выборов. В свою очередь, новые правила, принятые данными четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.

На текущий момент предполагается, что коллегия выборщиков соберется на следующей неделе и в ходе голосования изберет президентом США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов.

Формально в Соединенных Штатах президента избирает коллегия выборщиков, в которую входят представители всех штатов. Разные штаты представлены в коллегии разным количеством выборщиков - от трех до 55. В большинстве штатов голоса всех выборщиков отдаются кандидату, победившему в данном штате. Выборщики голосуют в соответствии с волей избирателей своего штата, хотя закона с таким требованием нет.