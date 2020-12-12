Как жена Саакашвили вступила в загадочную связь с чеченским бандитом

В процессе расследования в Берлине дела об убийстве 23 августа 2019 года бывшего чеченского боевика и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили случилась сенсация

Следствие вызвало для дачи показаний Сандру Рулофс, жену бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Что может рассказать данный свидетель – и почему это крайне важно для России?

Напомним, что в убийстве этнического кистинца и бывшего полевого командира чеченских боевиков Хангошвили в берлинском районе Тиргартен немецкое следствие обвиняет россиянина. Однако даже личность этого человека до сих пор точно не определена (если не принимать во внимание самодеятельные «расследования», где в качестве аргументов используются фотографии из соцсетей). Его задержали как бы «по горячим следам», поскольку обвиняемый катался на электросамокате неподалеку от того места, где был найден пистолет «Глок», который использовал убийца. С момента ареста обвиняемый не произнес на следствии ни слова. Вообще ни одного.

Немецким следователям не удалось уговорить такую важную персону, как Сандра Рулофс, приехать в Берлин для дачи показаний из родных для нее Нидерландов, где она живет постоянно, и ее опрос велся по телефону. «Это был очень долгий телефонный разговор» – так прокомментировала происходящее следователь Карин Тимпель, но деталей рассказывать не стала.

На судебном заседании «телефонный допрос» Сандры Рулофс также не разглашался и пока к материалам дела не приобщен. Его предполагается засекретить, что необычно для германской практики судебного следствия уголовных дел. Тем не менее газета ВЗГЛЯД имеет возможность восстановить происходившее.

Ранее в материалах немецкого следствия фигурировала некая «замужняя женщина», с которой вел переписку в интернет-мессенджерах Зелимхан Хангошвили. И вот теперь выяснилось, что это Сандра Элисабет Рулофс-Саакашвили, бывшая первая леди Грузии.

Примерно в 10.55 23 августа 2019 года Хангошвили вышел из своего дома (Любеккерштрассе, 49) и направился к парку Тиргартен, чтобы попасть на пятничную молитву в мечеть Айя-София (Штромштрассе, 35). В промежутке между 11.07 и 11.10, то есть за примерно 40 минут до убийства, он отправил Сандре Рулофс два сообщения в мессенджере WhatsApp. Она была последней, с кем он общался. Суть и содержание этих сообщений не разглашаются.

Здесь показания начинают разниться. Известно, что Сандра Рулофс была давно знакома с Хангошвили, хотя характер этого знакомства и даже когда они впервые встретились – предмет дискуссий. Но в 2016 году Хангошвили обратился к правительству Германии с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Он ссылался на то, что опасается угроз со стороны правительства Грузии, которое «после выборов 2012 года стало прокремлевским». Жил он в тот период на Украине и трудился советником начальника полиции Одессы, которым тогда был Гия Лордкипанидзе, а губернатором Одесской области – Михаил Саакашвили.

По одной из версий, Хангошвили и Рулофс познакомились именно тогда. Сандра Рулофс написала в Берлин длинное письмо, в котором просила поддержать прошение Хангошвили. Тем не менее, бундесведомство по миграции и беженцам 1 марта 2017 года прошение Хангошвили отклонило.

Сандра Рулофс утверждает, что она продолжала помогать Хангошвили в его попытках получить немецкое убежище. Это было бесполезно, поскольку ФСБ РФ еще в 2012 году передало германским властям список лиц, обвиняемых в РФ в терроризме и в участии в незаконных вооруженных формированиях и находящихся на территории ФРГ. В этом списке был и Зелимхан Султанович Хангошвили 1979 года рождения, уроженец села Дуиси Панкисского ущелья Грузии, кистинец по национальности, бандит и боевик. Одного этого формального обстоятельства было достаточно, чтобы никогда не получить статус беженца или вид на жительство в Германии. Тем не менее Сандра Рулофс, которая из своих Нидерландов занимается благотворительностью в сфере охраны материнства и детства, продолжала оказывать Хангошвили помощь. Это странно. Но чисто по-человечески объяснимо.

По некоторым данным, Хангошвили должен был встретить Рулофс на берлинском вокзале и повести ее «знакомиться с чеченской общиной города». Домашним он сказал, что задержится, потому что ему «надо сделать одно дело». В традиционных чеченских семьях вообще не принято, чтобы муж рассказывал жене и дочерям, куда он идет и что у него за дела сегодня.

Сандра Рулофс лично присутствовала на похоронах Хангошвили и очень горевала.

А вот муж г-жи Рулофс Михаил Саакашвили в показаниях путается. Сперва он утверждал, что ничего не знает, но допускает, что его жена могла приехать в Берлин, поскольку там живет их старший сын. 9 декабря точно так же он ответил на вопрос грузинского телеканала «Пирвели», сможет ли Сандра приехать в Берлин для дачи показаний. Затем он поменял свою позицию и в интервью с немецкой журналисткой заявил, что его жена должна была на следующий день (24 августа 2019 года) прибыть в Берлин для знакомства с местной чеченской общиной, а Хангошвили должен был встречать ее на вокзале. Все это выглядит как согласованная позиция перед дачей показаний.

Надо сказать, что чета Саакашвили, хотя формально не разведена, давно уже не живет вместе. Михаил Николозович проживает под Киевом в особняке в элитном поселке «Лесники», что напротив президентской резиденции Конча-Заспа. Проживает не один, а с Елизаветой Ясько, председателем подкомитета Верховной рады Украины по вопросам межпарламентского сотрудничества и международных отношений. Она же по совместительству глава украинской делегации в ПАСЕ. Именно она инициировала бойкот российской делегации и коллективный саботаж со стороны украинцев заседаний ПАСЕ после возвращения туда россиян. Елизавета Алексеевна 1990 года рождения, и она 53-летнему Саакашвили в дочери годится. Дочка известного украинского скрипача и дирижера, блондинка с вечно детским выражением лица, она начала свою политическую карьеру с исполнения патриотических песен на рояле во время Майдана (классический «рояль в кустах»).

Ее связь с Саакашвили никто не пытается скрывать. Вплоть до того, что в октябре этого года Ясько участвовала в онлайн-конференции ПАСЕ, сидя в рабочем кабинете Михаила Саакашвили в его же кресле в особняке в «Лесниках». Соседи пары Саакашвили-Ясько по поселку – практически вся политическая и светская элита современной Украины, от бывшего главы офиса президента Богдана до журналиста Гордона. Многие ходят к ним в гости, дегустируя грузинское вино. Ясько, как любая подобного склада молодая женщина, удержаться не может и регулярно развлекает украинскую светскую хронику многочисленными фото с этих вечеринок в соцсетях.

В таком контексте странные отношения Сандры Рулофс и Зелимхана Хангошвили выглядят еще более двусмысленно. Есть предположение, что Хангошвили через Сандру пытался оказывать давление (вариант: шантажировать) на Саакашвили, который и так был ему должен после «бойни в Лопотском ущелье» в октябре 2013 года.

Напомним, что тогда с подачи Саакашвили была устроена предвыборная провокация – фальшивый «рейд чеченцев в Россию», который закончился окружением этого отряда, состоявшего в основном из кистинцев и эмигрантов из Западной Европы, и его избиением спецназом Грузии. Посредником тогда выступал Зелим Хангошвили, который считался панкисским «решалой». Вербовку боевиков для этой операции осуществляла грузинская разведка и МВД среди чеченских боевиков-беженцев, живших в странах Западной Европы. Их вербовали для вторжения в Россию, а затем цинично расстреляли те же, кто их вербовал, чтобы дать Саакашвили заработать предвыборных вистов. Те из них, кто остался в живых, объявили Хангошвили и грузинских вербовщиков, в частности министра внутренних дел Вано Мерабишвили и братьев Ахалая, своими кровниками. Своей базой выжившие боевики сделали Австрию, откуда и устроили охоту за теми, кто их предал, по всем законам кровной мести.

С тех пор все участвовавшие в «бойне в селе Лапанкури» живут в постоянном страхе за свою жизнь, а полковник Бачо Ахалая несколько раз менял страны проживания. Изначально он пытался закрепиться в той же Австрии, но там его быстро вычислили кровники. Частью этой кампании кровной мести считается и первое покушение на Хангошвили, случившееся еще в Тбилиси.

Версия о том, что убийство в Берлине напрямую связано с событиями в Лопотском ущелье, выглядит более убедительно, чем обвинения в адрес Москвы. Саакашвили и сейчас не отрицает, что был знаком с Хангошвили еще с 2008 года, когда панкисскому бандиту поручили командовать зондеркомандой из кистинцев, которая должна была зачищать Цхинвал. Спасло их только то, что их физически не успели перевезти из Панкиси в Южную Осетию. Они опоздали на войну. Потому и, по второй версии, Сандра Рулофс могла познакомиться с Хангошвили не в Одессе, а гораздо раньше, еще в бытность первой леди Грузии. А тогда обстоятельства их знакомства выглядят совсем по-другому, а все показания, которые она несколько часов давала немецкому следствию по телефону – просто ложь.

О чем она разговаривала с Хангошвили в день его смерти и вообще зачем она приезжала тогда в Берлин – загадка. В конце концов, если немецкое следствие хотело только формально восстановить общие обстоятельства их взаимоотношений, то для этого достаточно простой переписки, а не многочасового «очень долгого телефонного разговора». И немцы почему-то решили этот разговор засекретить даже на период судебного следствия. А было бы очень интересно почитать.

При этом Хангошвили со всех сторон мешал и Михаилу Саакашвили спокойно жить и хорошо себя чувствовать.

Он оставался одним из немногих живых свидетелей событий в Лопотском ущелье, ему не давали убежища, и он вполне мог неожиданно разговориться. А это раз и навсегда похоронило бы последние амбиции Михаила Николозовича вернуться в Грузию на белом осле с развевающимся флагом. Да и таинственные взаимоотношения Хангошвили и Сандры Рулофс спокойствия Саакашвили не добавляли. Даже если забыть про Лизу Ясько, это все равно неприятно. Для того, чтобы так биться за судьбу Хангошвили, как это делала Сандра Рулофс, надо иметь мотив несколько больший, чем просто абстрактные гуманитарные соображения. И это еще одна версия событий, в которой есть и мотив, и возможность.

Видимо, немецкое следствие все-таки пытается расследовать все обстоятельства дела, но натолкнулось на детали, которые просто не понимает. Берлинские следователи, судя по всему, не могут уяснить для себя, что такое кровная месть, где находятся Панкисское и Лопотское ущелья, да и фамилии эти немцы выговорить не могут. Все эти запутанные взаимоотношения, как и события восьмилетней давности, для них неразрешимая загадка. А тут еще г-жа Рулофс с ее имиджем романтика борьбы за демократию и верной жены не пойми кого. И ее не поддающаяся логическому объяснению переписка с диковатым и необразованным бандитом.

Видимо, это еще не все странности и сенсации, которые может преподнести нам судебный процесс в Берлине. Ранее предполагалось, что он продлится до января, но есть большая вероятность, что он может затянуться. По крайней мере, сейчас немецкое следствие этого уже не исключает.