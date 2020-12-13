СМИ заявили о второй попытке отравления Навального перед отправкой в Берлин

Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин

Российского оппозиционера Алексея Навального после неудачной попытки отравления «Новичком» пытались убить ядом еще раз, когда он находился в состоянии комы, пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах. «Органы госбезопасности» якобы хотели, чтобы он умер при транспортировке в Германию.

«Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин»,— сообщил источник издания. Как и при первой попытке убийства ядом Навального спасла доза атропина.

Также газета сообщила, что яд попал на одежду оппозиционера после того, как в его гостиничный номер удалось добраться агентам российских спецслужб. По данным The Sunday Times, в омской больнице сотрудники спецслужб сделали себе базу в кабинете главврача.

Президент Владимир Путин 10 октября заявил, что в России нельзя возбудить уголовное дело по случившемуся с Навальным, потому что для этого нет материалов, пишет «Коммерсант». Он напомнил, что страны Запада не предоставили российской прокуратуре официальные заключения или биологические материалы оппозиционера. При этом президент допустил, что в ситуации с Алексеем Навальным «может быть все, что угодно», так как «случаи отравления в нашей новейшей истории были».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.12.2020, 18:15
    Гость: оффигеть!

    И чтоооо?Хотите сказать,что ОНИ не смогли его грохнуть?Так может неуловимый Джо потому и неуловимый,что нафиг никому не нужен!?

  3. 13.12.2020, 18:12
    Гость: ivk

    На такого супергероя, как Навальный, и бочка "Новичка" не подействует. Западное "глубинное государство", которому принадлежат все ведущие западные СМИ, похоже уже не пытается изобразить правдоподобие. Пипл и так схавает.

  4. 13.12.2020, 18:00
    Гость: советский инженер

    Даа? Два раза? А почему не 200 раз и не 500? А что, "отравления" теперь так и будут каждые несколько месяцев возрастать в геометрической прогрессии? И это при том что навальный как Ленин - живее всех живых.

  5. 13.12.2020, 17:51
    Гость: Андрюша

    Большую роль среди бомжей фольксдойчей играет партия Альтернатива созданная по принципу НДСП.В ней подвизается
    фольксдойч фольксштурмовец внук эсесовца из Треблинки-Александр он же Адольф Йозефm

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