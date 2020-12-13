СМИ заявили о второй попытке отравления Навального перед отправкой в Берлин

13:10 13.12.2020

Российского оппозиционера Алексея Навального после неудачной попытки отравления «Новичком» пытались убить ядом еще раз, когда он находился в состоянии комы, пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах. «Органы госбезопасности» якобы хотели, чтобы он умер при транспортировке в Германию.

«Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин»,— сообщил источник издания. Как и при первой попытке убийства ядом Навального спасла доза атропина.

Также газета сообщила, что яд попал на одежду оппозиционера после того, как в его гостиничный номер удалось добраться агентам российских спецслужб. По данным The Sunday Times, в омской больнице сотрудники спецслужб сделали себе базу в кабинете главврача.

Президент Владимир Путин 10 октября заявил, что в России нельзя возбудить уголовное дело по случившемуся с Навальным, потому что для этого нет материалов, пишет «Коммерсант». Он напомнил, что страны Запада не предоставили российской прокуратуре официальные заключения или биологические материалы оппозиционера. При этом президент допустил, что в ситуации с Алексеем Навальным «может быть все, что угодно», так как «случаи отравления в нашей новейшей истории были».