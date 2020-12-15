«Хотим уважения»: почему на Лаврова обиделись в Боснии и Герцеговине

16:14 15.12.2020

Два члена президиума Боснии и Герцеговины, представляющие хорватскую и мусульманскую общины страны, отказались встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

По их мнению, российский дипломат выказал неуважение к институтам власти балканской страны.

Представители хорватской и мусульманской общин Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович не явились на встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает телеканал Federalna.ba.

«Всем ясно, что господин Лавров — среди первых трех мировых дипломатов. У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. <…> Мы видим сигналы от страны, которую он представляет. Мы хотим дружественных отношений с Россией, но хотим и чтобы они уважали институты Боснии и Герцеговины», — подчеркнул Комшич, объясняя свой демарш.

Причиной для неявки на встречу стало отсутствие государственной символики Боснии и Герцеговины в ходе встречи Лаврова с сербским представителем Милорадом Додиком, а также — поддержка российским министром резолюции народной скупщины (парламента) Республики Сербской о военном нейтралитете.

Лавров находится в БиГ с рабочим визитом. Он должен был встретиться с тремя членами президиума, но в итоге разговаривал лишь с представителем боснийских сербов Додиком.

Накануне Лавров заявил, что процесс евроинтеграции БиГ может идти только при соблюдении принципов, заложенных Дейтонским соглашением — основы государственного устройства страны.

«Хотел бы также со всей серьезностью предостеречь некоторых наших партнеров от попыток разрушить Дейтонскую архитектуру. Мы такие попытки наблюдаем. Такие попытки, какими бы мотивами они не объяснялись, чреваты самыми серьезными последствиями», — заявил он после встречи с Мирославом Додиком.

Дейтонский мир был подписан в 1995 году представителями БиГ, Сербии и Хорватии. Он положил конец трехлетней гражданской войне — РФ выступила гарантом переговоров вместе с США, ФРГ, Францией и Британией.

Заложенное Дейтонским соглашением государственное устройство БиГ весьма непросто — оно строится по этноконфессиональному принципу.

В стране есть два энтитета — мусульмано-хорватская Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. Каждый из энтитетов имеет свои парламент, конституцию, президента и правительство. При этом высшая власть в стране принадлежит высокому представителю международного сообщества, которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения. Перед этим кандидатуру должен одобрить Совбез ООН.

Помимо прочего, Лавров заявил, что пора бы передать всю полноту ответственности за Боснию и Герцеговину местным законным представителям, а не международному эмиссару.

«Сохранение вопреки всем прошлым договоренностям аппарата высокого представителя является не просто анахронизмом, но, я считаю, оно уже дискредитирует наших западных коллег, которые настаивают на увековечении это института. Он символизирует, по сути дела, внешний протекторат над независимой Боснией и Герцеговиной», — подчеркнул также Лавров.

Он призвал дать балканским странам возможность самостоятельно решать свою судьбу, а не втягивать в обслуживание чужих геополитических интересов.

В 2018 году Лавров заявил, что страны Запада хотят сделать из Балкан «антироссийский плацдарм». По его словам, от стран региона настойчиво требуют сделать выбор, с кем сотрудничать: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем.

Лавров пояснил изданию «Сербский телеграф», что после окончания «холодной войны» Россия призывала западных партнеров совместно работать над формированием архитектуры равной и неделимой безопасности в Евроатлантике, но приглашение было отклонено.

В подтверждение своих слов Лавров привел события в Югославии в 1999 году, когда Запад, нарушив международное право, бомбил страну, а после этого в попытке оправдать агрессию признал независимость Косово.

Автор: Петр Николаев