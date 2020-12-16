Белорусская оппозиция не признает долги правительства Лукашенко
В случае прихода к власти белорусская оппозиция не собирается признавать долги правительства Александра Лукашенко, заявил один из лидеров оппозиции Павел Латушко (до 2012 года занимал должность министра культуры республики).
По его словам, речь идет о непризнании обязательств по заключенным после ноября кредитным договорам.
«Особо нужно остановиться на вопросе предоставления кредитных ресурсов со стороны зарубежных финансовых институтов, банковских учреждений… Все договоренности с кредиторами, подписанные после 5 ноября 2020 года нелегитимным президентом и нелегитимным правительством, будут пересмотрены новой властью Беларуси. Новое правительство… не будет считать себя обязанным платить по долгам, предоставленным Лукашенко», - заявил Латушко журналистам.
При этом он предложил кредиторам «не допускать продления кредитных договоров», «принять меры по проверке целевого использования кредитных ресурсов» и потребовать досрочного исполнения кредитных обязательств в случае нецелевого использования (по мнению Латушко, выделенные средства не должны идти на закупку средств для подавления протестов).
Как отмечает «Свободная пресса», вероятно, это камень в огород России, которая в сентябре предоставила Белоруссии очередной кредит в $1,5 млрд и единственная официально заявила о полной поддержке действующего президента.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну. не признает. Если она, паче чаяния, овладеет Беларусью как пьяный мужик такой же одуревшей б...й. Дальше что? Большевики(тут всякая ш...нь о них много пишет) согласны были уплатить довоенные долги России? И публичные, и частные? Вопрос снимался только относительно военных, что вполне справедливо. Их многие отказались платить, а Рос.Империя ваще как те батраки служила Антанте. Ей то с каких хренов? Так вот, условия выдвигались такие: отсрочка платежей и 2) многомиллиардный долгосрочный кредит для инвестирования в индустриализацию. Отказали. Потому и не стали платить большевики. Ну, чо эта апазыцыя учудит - хрен его знает, да нам, старикам, все равно.
"Любой международный суд" решил?
Nordic,вы шустрый как понос- жить торопитесь?
гы гы гы .. иностранные агенты декларируют свои дебильные фантазии..
прошло ваше время, больше никто не купится на ваш Бред.
Логично. Если президент незаконен, то незаконны и его долги. Любой международный суд безусловно поддержит такую позицию.
Тем, кто считает незаконной оппозицию, просьба не волноваться -- вы ведь решили, что Лукашенко будет жить вечно. Планы на "после Лукашенко" вас не должны волновать -- это время ведь никогда не наступит, правда?
Кто этот "трелуза" (болтунишка по-белорусски) ?:)