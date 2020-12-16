Евросоюз подготовил новые санкции против Белоруссии

12:31 16.12.2020

Европейский союз подготовил третий список белорусских чиновников и компаний, против которых будут введены санкции Евросоюза за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста, пишет РИА Новости.

Ожидается, что данный список будет рассмотрен на заседании 16 декабря и утвержден на министерском уровне в конце текущей недели.

ЕС не сообщает заранее имена будущих фигурантов санкций и названия компаний. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что с согласованием третьего пакета санкций проблем возникнуть не должно.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор.