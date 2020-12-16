Евросоюз подготовил новые санкции против Белоруссии

Европейский союз подготовил третий список белорусских чиновников и компаний, против которых будут введены санкции Евросоюза за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста, пишет РИА Новости.

Ожидается, что данный список будет рассмотрен на заседании 16 декабря и утвержден на министерском уровне в конце текущей недели. 

ЕС не сообщает заранее имена будущих фигурантов санкций и названия компаний. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что с согласованием третьего пакета санкций проблем возникнуть не должно.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.12.2020, 14:26
    Гость: А ну

    Откуда они знают, что фальсификация? Насильники в МВД у него работают?, разобрался бы, а то Евросоюз недоволен. Народ тоже загнан в рабство указами президента, взял бы анулировал всю свою писанину и своего правительства. А то всё строит высотки и храмики, страну уродует. Макей тоже РБ зарубежом ущербно поставил, если над РБ так издеваются евроклерки, а польша вообще ноги вытирает диверсиями. Нужно понимать что Польша подчинена Лондону, и нужно создавать там прорусские силы и партии. А Макей наоборот русский язык ущемляет открытым текстом, а в метро введена озвучка на английском: подляхское наречье и английский.

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