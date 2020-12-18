Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией
Сухопутная граница России с Азербайджаном будет закрыта до 1 марта из-за резкого роста числа заболеваний коронавирусом. Об этом сообщило сегодня посольство Азербайджана в Москве, пишет РБК.
«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — сообщили в дипломатической миссии.
Россия граничит с Азербайджаном на юге, российские пункты пропуска находятся в Дагестане. В пятницу, 18 декабря, в Баку прошла встреча главы Азербайджана Ильхама Алиева и директора ФСБ России Александра Бортникова. В сообщении азербайджанской стороны не было упоминаний закрытия границ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Осталось ещё Беларусь потерять, хотя ... благодаря беззубой, нерешительной и вежливой политике автора минских соглашений по Украине, потерять придётся. Не иначе!
Вот и хорошо, и лучше, что бы навсегда эта граница закрылась.
И социалистическая Белоруссия закрыла границу с РФ. Изолируют, вместе с цивилизованным миром.
Граница давно закрыто, просто продлили до марта. Если в чём не разбираешься, лучше помолчи.
так закрытаграница между Республикой Дагестан и Азербайджаном а причем здесь Россия которой нет и в помине а есть РФия