Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией

Фото с сайта twitter.com

Сухопутная граница России с Азербайджаном будет закрыта до 1 марта из-за резкого роста числа заболеваний коронавирусом. Об этом сообщило сегодня посольство Азербайджана в Москве, пишет РБК.

«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — сообщили в дипломатической миссии.

Россия граничит с Азербайджаном на юге, российские пункты пропуска находятся в Дагестане. В пятницу, 18 декабря, в Баку прошла встреча главы Азербайджана Ильхама Алиева и директора ФСБ России Александра Бортникова. В сообщении азербайджанской стороны не было упоминаний закрытия границ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.12.2020, 01:19
    Гость: Посейдоны, цирконы и .....только мультики!

    Осталось ещё Беларусь потерять, хотя ... благодаря беззубой, нерешительной и вежливой политике автора минских соглашений по Украине, потерять придётся. Не иначе!

  3. 18.12.2020, 22:13
    Гость: Вот так :

    И социалистическая Белоруссия закрыла границу с РФ. Изолируют, вместе с цивилизованным миром.

  4. 18.12.2020, 22:09
    Гость: алику последнему

    Граница давно закрыто, просто продлили до марта. Если в чём не разбираешься, лучше помолчи.

  5. 18.12.2020, 21:02
    Гость: иван

    так закрытаграница между Республикой Дагестан и Азербайджаном а причем здесь Россия которой нет и в помине а есть РФия

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