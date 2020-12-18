Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией

18:27 18.12.2020

Сухопутная граница России с Азербайджаном будет закрыта до 1 марта из-за резкого роста числа заболеваний коронавирусом. Об этом сообщило сегодня посольство Азербайджана в Москве, пишет РБК.

«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — сообщили в дипломатической миссии.

Россия граничит с Азербайджаном на юге, российские пункты пропуска находятся в Дагестане. В пятницу, 18 декабря, в Баку прошла встреча главы Азербайджана Ильхама Алиева и директора ФСБ России Александра Бортникова. В сообщении азербайджанской стороны не было упоминаний закрытия границ.