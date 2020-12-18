США назвали Россию главной угрозой для господства на море

09:18 18.12.2020

Россия и Китай являются главными "угрозами" американскому господству на море в эпоху "глобального мира и процветания". Такой тезис вывели в своем отчете ВМС США, Береговой охраны и Корпуса морской пехоты под названием "Преимущество на море", пишет РИА Новости.

Согласно документу, США будет "пресекать агрессивные действия" обоих стран, чтобы "доминировать на ключевых международных морских путях".

Авторы доклада отмечают, что Россия и Китай не стали теми странами, которые "вносят вклад в глобальную безопасность", а потому США считает их "решительными соперниками".

При этом Китай представляет стратегическую угрозу на более длительную перспективу. При этом США наращивают активность у морских границ России. В ноябре эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Судно в нейтральные воды отогнал российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".

Американские политики и военные регулярно включают Россию в список основных вызовов для национальной безопасности. Ранее избранный президент США Джо Байден назвал Россию "самой большой угрозой для Америки прямо сейчас", а Китай — крупнейшим конкурентом.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальника штабов армии США Марк Милли перечислил Россию в числе проблем, с которыми "США должны считаться": в их числе также Китай, Северная Корея, Иран.