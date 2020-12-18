США назвали Россию главной угрозой для господства на море
Россия и Китай являются главными "угрозами" американскому господству на море в эпоху "глобального мира и процветания". Такой тезис вывели в своем отчете ВМС США, Береговой охраны и Корпуса морской пехоты под названием "Преимущество на море", пишет РИА Новости.
Согласно документу, США будет "пресекать агрессивные действия" обоих стран, чтобы "доминировать на ключевых международных морских путях".
Авторы доклада отмечают, что Россия и Китай не стали теми странами, которые "вносят вклад в глобальную безопасность", а потому США считает их "решительными соперниками".
При этом Китай представляет стратегическую угрозу на более длительную перспективу. При этом США наращивают активность у морских границ России. В ноябре эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Судно в нейтральные воды отогнал российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".
Американские политики и военные регулярно включают Россию в список основных вызовов для национальной безопасности. Ранее избранный президент США Джо Байден назвал Россию "самой большой угрозой для Америки прямо сейчас", а Китай — крупнейшим конкурентом.
В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальника штабов армии США Марк Милли перечислил Россию в числе проблем, с которыми "США должны считаться": в их числе также Китай, Северная Корея, Иран.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Согласно документу, США будет "пресекать агрессивные действия" обоих стран, чтобы "доминировать на ключевых международных морских путях".
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А Россия и не претендует на ваши морские пути у нас есть свой (Северный морской путь) и что амеры могут сделать а ни чего! И ни кто не пустит их на пушечный выстрел в прямом смысле слова.Уже предупредили что если военное судно чьего бы то нибыло государства вторгнутся в территориальные воды Российской Федерации будут немедленно атакованны всеми доступными видами вооружения.Амеры уже попробовали но быстренько свалили а иначе пришлось бы венки на воду спускать.
Послушайте, пресекатели, а что вы можете противопоставить русскому оружию 21 века, русским гиперзвуковым Цирконам, Кинжалам и торпедам Посейдон с ядерным двигателем? Свои ржавые корыта с самолетиками, приплывшие из 20 века?
Тоже мне, господа нашлись, бэлээмнутые на всю их больную голову.
Пора гасить этих процветальщиков за чужой счет.
И неважно какой ценой достигается Победа.
американскому господству на море в эпоху "глобального мира и процветания"=========такой юмор, СШП развязывают войны одну за другой.