Администрация Трампа решила закрыть два генконсульства США в РФ
Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена закрыть последние два оставшихся генеральных консульства США в России, сообщает Associated Press.
На прошлой неделе Госдепартамент заявил законодателям, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.
Уведомление было направлено Конгрессу 10 декабря. В нем говорится, что закрытие является "ответом на текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США".
После закрытия генконсульств единственным дипломатическим ведомством США в России станет посольство в Москве, отмечает "Интерфакс".
Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на "дело Скрипалей".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Смотря что считать негативным процессом.. :)
Беги сам.
Трамп хорошо поработал под прикрытием и теперь Байдену проще решать вопросы с эмигрантами и не только.
Переживать особенно не приходится, т.к. в условиях закрытия границ сейчас особенно не наездишься. Кроме того, получить американскую визу это серьезная проблема. Для наших граждан срок ее рассмотрения и выдачи до неприличия большой.
Меньше недовольных некачественными товарами будет.