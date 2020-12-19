Администрация Трампа решила закрыть два генконсульства США в РФ

© KM.RU, Алексей Белкин

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена закрыть последние два оставшихся генеральных консульства США в России, сообщает Associated Press.

На прошлой неделе Госдепартамент заявил законодателям, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.

Уведомление было направлено Конгрессу 10 декабря. В нем говорится, что закрытие является "ответом на текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США".

После закрытия генконсульств единственным дипломатическим ведомством США в России станет посольство в Москве, отмечает "Интерфакс".

Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на "дело Скрипалей". 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.12.2020, 18:46
    Гость: Федор

    Трамп хорошо поработал под прикрытием и теперь Байдену проще решать вопросы с эмигрантами и не только.

  4. 19.12.2020, 16:51
    Гость: stalker

    Переживать особенно не приходится, т.к. в условиях закрытия границ сейчас особенно не наездишься. Кроме того, получить американскую визу это серьезная проблема. Для наших граждан срок ее рассмотрения и выдачи до неприличия большой.

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