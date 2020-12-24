МИД Украины назвал противодействие РФ ключевым приоритетом в 2021 году

17:01 24.12.2020

Одним из главных приоритетов МИД Украины в 2021 году будет «противодействие российской агрессии». Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В рамках противодействия Кремлю в Донбассе Украина будет укреплять свою безопасность на международном уровне. При этом глава ведомства отметил на онлайн-брифинге для прессы, что краткосрочная цель — мирное сосуществование.

«Приоритет номер один — противодействие российской агрессии и укрепление безопасности Украины… Если нет безопасности государства, то со всем другим работать будет очень сложно»,— приводит его слова ТАСС.

Министр отметил, что сейчас между Россией и Украиной «есть война». В Киеве же хотят «прекратить войну и вернуть мир на Украину».

В 2021 году МИД Украины также намерено выработать новый подход относительно политики своих граждан за рубежом, «нарастить украинский экспорт и инвестиции», заняться вопросами зеленой энергетики, а также способствовать «выходу украинской дипломатии и бизнеса» на Африканский континент.