МИД Украины назвал противодействие РФ ключевым приоритетом в 2021 году
Одним из главных приоритетов МИД Украины в 2021 году будет «противодействие российской агрессии». Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В рамках противодействия Кремлю в Донбассе Украина будет укреплять свою безопасность на международном уровне. При этом глава ведомства отметил на онлайн-брифинге для прессы, что краткосрочная цель — мирное сосуществование.
«Приоритет номер один — противодействие российской агрессии и укрепление безопасности Украины… Если нет безопасности государства, то со всем другим работать будет очень сложно»,— приводит его слова ТАСС.
Министр отметил, что сейчас между Россией и Украиной «есть война». В Киеве же хотят «прекратить войну и вернуть мир на Украину».
В 2021 году МИД Украины также намерено выработать новый подход относительно политики своих граждан за рубежом, «нарастить украинский экспорт и инвестиции», заняться вопросами зеленой энергетики, а также способствовать «выходу украинской дипломатии и бизнеса» на Африканский континент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я не понимаю, почему эта кровожадная петлюровская Хунта так не любит нас. Ведь мы же один народ!
А развитие незалежной не в приоритете?За 30 лет незалежности они хоть что нибудь построили?
Зато на крымский мост зубы точат.
уже давно нужно вести в Киеве.
А нахрена им деньги? Они, что, едят их что ли?
Россия тоже может частично противодействовать Украине. Причем даже с пользой для своих граждан. Для этого нужно не покупать низкокачественные украинские продукты (напр. пищевые). К сожалению, такие продукты изготавливаются в основном на востоке страны, а различные там консервы из маленьких украинских западных местечек можете брать без опаски отравиться. Кто не знает географии, помочь не могу.