МИД Украины назвал противодействие РФ ключевым приоритетом в 2021 году

Фото с сайта wikimedia.org

Одним из главных приоритетов МИД Украины в 2021 году будет «противодействие российской агрессии». Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В рамках противодействия Кремлю в Донбассе Украина будет укреплять свою безопасность на международном уровне. При этом глава ведомства отметил на онлайн-брифинге для прессы, что краткосрочная цель — мирное сосуществование.

«Приоритет номер один — противодействие российской агрессии и укрепление безопасности Украины… Если нет безопасности государства, то со всем другим работать будет очень сложно»,— приводит его слова ТАСС.

Министр отметил, что сейчас между Россией и Украиной «есть война». В Киеве же хотят «прекратить войну и вернуть мир на Украину».

В 2021 году МИД Украины также намерено выработать новый подход относительно политики своих граждан за рубежом, «нарастить украинский экспорт и инвестиции», заняться вопросами зеленой энергетики, а также способствовать «выходу украинской дипломатии и бизнеса» на Африканский континент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.12.2020, 07:45
    Гость: Tecmь

    Я не понимаю, почему эта кровожадная петлюровская Хунта так не любит нас. Ведь мы же один народ!

  2. 25.12.2020, 07:43
    Гость: не развиваться,а противодействовать

    А развитие незалежной не в приоритете?За 30 лет незалежности они хоть что нибудь построили?
    Зато на крымский мост зубы точат.

  5. 25.12.2020, 01:03
    Гость: Опыт - сын ошибок трудных

    Россия тоже может частично противодействовать Украине. Причем даже с пользой для своих граждан. Для этого нужно не покупать низкокачественные украинские продукты (напр. пищевые). К сожалению, такие продукты изготавливаются в основном на востоке страны, а различные там консервы из маленьких украинских западных местечек можете брать без опаски отравиться. Кто не знает географии, помочь не могу.

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