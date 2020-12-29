Палата представителей преодолела вето Трампа по оборонному бюджету
Палата представителей Конгресса США вновь одобрила проект оборонного бюджета на 2021-й финансовый год в размере 740 миллиардов долларов, преодолев вето главы государства Дональда Трампа. Проект включает в себя, в том числе, санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока», пишет ТАСС.
За проект оборонного бюджета проголосовали 322 человека, против — 87. Чтобы преодолеть вето Трампа, нужно было больше двух третей голосов. Теперь проект снова должен рассмотреть Сенат Конгресса США.
До этого президент отказывался ставить свою подпись, поскольку оборонный бюджет, по его мнению, не включает ряда важных мер, «необходимых для обеспечения национальной безопасности». Кроме того, Дональда Трампа не устраивает предполагаемое документом намерение Конгресса США поменять названия военных баз, которые ранее были названы в честь военачальников Юга во времена Гражданской войны в США.
Проект оборонного бюджета США предполагает расширение санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Под санкции попадут предприятия, которые способствуют «продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства» газопроводов, а также фирмы, предоставляющие услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки труб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Копающие яму другому - сами в нее попадут.
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Это точно, РФ ещё ответит за яму которую роёт Украине (а санкции лишь вспомогательные ручаги, и это здорово)
оказывается членов левой демпартии из конгресса сша на км нельзя называть подонками.
о как интересно..
Все это было ожидаемо и совершенно нормально для демократической страны,только недоумкам не понять,что президент это не бог и не царь,а администратор на 4года выбираемый на демократической основе. А как хочется гвоздям революции и развала Америки но не катит ,нет предпосылок а разделение властей и система выборов работают более 200т лет. Спасибо отцам основателям.
Дом разделившийся надвое - не устоит. Копающие яму другому - сами в нее попадут. Это о Палате представителей США которую возглавляет бесноватая Нэнси Пелоси. Эта придурошная старая ведьма воюет за разрушение и Америки и всего мира одновременно. Трамп боится вводить военное положение, которое позволило бы ему навести порядок и в стране и в мире, а это значит, что он вполне может проиграть эти украденные у него выборы. Если самец без яиц - это уже не альфа. Трусость и нерешительность президента отражается на его соратниках, которые пачками отваливаются от него, предают и перекатываются в стан либерастов, демократов.
Америка обречена на падение ! И это уже факт.
Все попытки уничтожить экономики других стран и задержать развитие стран и народов закончатся гибелью самой Америки. Это очевидно. Это космический закон справедливости. Нельзя сдерживать развитие цивилизации - можно сломать себе зубы. Что и происходит сегодня с США.
самое главаное, там речь идет о финанисровании израиля и других фашитких ррежимов по миру.
там коалиция ....... и психопатов образовалась.