Палата представителей преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

10:45 29.12.2020

Палата представителей Конгресса США вновь одобрила проект оборонного бюджета на 2021-й финансовый год в размере 740 миллиардов долларов, преодолев вето главы государства Дональда Трампа. Проект включает в себя, в том числе, санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока», пишет ТАСС.

За проект оборонного бюджета проголосовали 322 человека, против — 87. Чтобы преодолеть вето Трампа, нужно было больше двух третей голосов. Теперь проект снова должен рассмотреть Сенат Конгресса США.

До этого президент отказывался ставить свою подпись, поскольку оборонный бюджет, по его мнению, не включает ряда важных мер, «необходимых для обеспечения национальной безопасности». Кроме того, Дональда Трампа не устраивает предполагаемое документом намерение Конгресса США поменять названия военных баз, которые ранее были названы в честь военачальников Юга во времена Гражданской войны в США.

Проект оборонного бюджета США предполагает расширение санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Под санкции попадут предприятия, которые способствуют «продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства» газопроводов, а также фирмы, предоставляющие услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки труб.