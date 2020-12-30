Омоновцы вручили Лукашенко черный берет «за особые заслуги»

Все правильно. Есть пример Януковича, сдавшего доблестный Беркут. И омоновцы оценили что Лука оказался верен присяге и не сдрейфил, несмотря на угрозы Запада. Молодцы! Они на переднем крае борьбы с агрессией Запада в лице погани, подготовленной и обученной.

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А тем временем в Германии выдают т/н паспорта “свободного белоруса”. И действительно, где должны решать за белоруссов. Разумеется только в Германии.