Омоновцы вручили Лукашенко черный берет «за особые заслуги»
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время его посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома был вручен черный берет.
Решение наградить главу государства этим знаком отличия омоновцев (для получения черного берета необходимо пройти специальные испытания) принял совет командиров отряда, пишет БелТА.
Александр Лукашенко пошутил, что вряд ли сдаст необходимые испытания на право ношения берета. Но, как пояснил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, черный берет вручен президенту "за особые заслуги". Это предусмотрено соответствующим положением. "Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа", - сказал Дмитрий Балаба.
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Комментарии читателей Оставить комментарий
А для них враг в Беларуси один Это беларуский народ. Фашисты всегда воюют с народом оккупированной страны.
А наручники ему не вручили? Прямо и одели бы ему на руки.
Лизнули так лизнули...
Все правильно. Есть пример Януковича, сдавшего доблестный Беркут. И омоновцы оценили что Лука оказался верен присяге и не сдрейфил, несмотря на угрозы Запада. Молодцы! Они на переднем крае борьбы с агрессией Запада в лице погани, подготовленной и обученной.
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А тем временем в Германии выдают т/н паспорта “свободного белоруса”. И действительно, где должны решать за белоруссов. Разумеется только в Германии.
Луке вручили "черную метку"....