Лукашенко назвал коронавирус наказанием за хамское отношение к природе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о взаимосвязи между экологией и условиями для жизни и здоровья людей. По его мнению, коронавирус является своеобразным наказанием людям за хамское отношение к природе.
«В своем послании я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими», - цитирует «Интерфакс» слова Лукашенко.
По словам Лукашенко, несколько европейских стран уже назвали сроки, когда с их улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания. «У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать», - отметил президент и добавил, что в этих целях в том числе будет использоваться электроэнергия БелАЭС, которая также позволит сэкономить на закупке импортного природного газа.
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Её рассердить паразиты сумели!
Безумство своё не желая признать,
Им лишь на себя остаётся пенять!
«У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать», - отметил президент и добавил, что в этих целях в том числе будет использоваться электроэнергия БелАЭС/////////////////////////
Это ж сколько проводов надо, чтоб электромобили ездили на электроэнергии от БелАЭС!?Он вообще заглядывал в "замочную скважину" возможностей? Вот ляпает лишь ляпнуть,а потом всё забудится ,как и та нефть, которую чувствовал под ногами .
Считаю, что Лукашенко прав. Надобно только добавить, что короновирус прямо указывает на слуг Сатаны - англосаксов. Где самая большая напряженность по этому заболеванию? В США и в Великобритании.
Весной батька намекал, что знает кое-что о происхождении covid-19 и "когда-нибудь позже об этом поведает". Но сейчас ему не до откровений, мировая закулиса задалась целью его раздавить, причем одним из инструментов стало, увы, руководство РФ.
хамства ему равных нет.