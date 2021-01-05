Лукашенко назвал коронавирус наказанием за хамское отношение к природе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о взаимосвязи между экологией и условиями для жизни и здоровья людей. По его мнению, коронавирус является своеобразным наказанием людям за хамское отношение к природе.

«В своем послании я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими», - цитирует «Интерфакс» слова Лукашенко.

По словам Лукашенко, несколько европейских стран уже назвали сроки, когда с их улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания. «У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать», - отметил президент и добавил, что в этих целях в том числе будет использоваться электроэнергия БелАЭС, которая также позволит сэкономить на закупке импортного природного газа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.01.2021, 00:21
    Гость: Природе оболтусы осточертели:

    Её рассердить паразиты сумели!
    Безумство своё не желая признать,
    Им лишь на себя остаётся пенять!

  2. 05.01.2021, 20:59
    Гость: может лучше космические корабли от энергии АЭС запускать?

    «У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать», - отметил президент и добавил, что в этих целях в том числе будет использоваться электроэнергия БелАЭС/////////////////////////
    Это ж сколько проводов надо, чтоб электромобили ездили на электроэнергии от БелАЭС!?Он вообще заглядывал в "замочную скважину" возможностей? Вот ляпает лишь ляпнуть,а потом всё забудится ,как и та нефть, которую чувствовал под ногами .

  3. 05.01.2021, 18:49
    Гость: Евсей

    Считаю, что Лукашенко прав. Надобно только добавить, что короновирус прямо указывает на слуг Сатаны - англосаксов. Где самая большая напряженность по этому заболеванию? В США и в Великобритании.

  4. 05.01.2021, 18:47
    Гость: DJ

    Весной батька намекал, что знает кое-что о происхождении covid-19 и "когда-нибудь позже об этом поведает". Но сейчас ему не до откровений, мировая закулиса задалась целью его раздавить, причем одним из инструментов стало, увы, руководство РФ.

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