Лукашенко назвал коронавирус наказанием за хамское отношение к природе

18:06 5.01.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о взаимосвязи между экологией и условиями для жизни и здоровья людей. По его мнению, коронавирус является своеобразным наказанием людям за хамское отношение к природе.

«В своем послании я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими», - цитирует «Интерфакс» слова Лукашенко.

По словам Лукашенко, несколько европейских стран уже назвали сроки, когда с их улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания. «У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать», - отметил президент и добавил, что в этих целях в том числе будет использоваться электроэнергия БелАЭС, которая также позволит сэкономить на закупке импортного природного газа.