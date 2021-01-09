Илон Маск распродаст имущество, чтобы заселить Марс

23:20 9.01.2021

Основатель компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек в мире распродаст все имущество, чтобы заселить Марс.

Маск объяснил, что заселение Марса требует больших финансовых вложений. Также он хочет продемонстрировать свою решительность в колонизации планеты, пишет Газета.RU.

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний... Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе», — сказал предприниматель.

Ранее стало известно, что состояние Маска увеличилось до $185 млрд, что сделало его самым богатым человеком в мире.