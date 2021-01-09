Илон Маск распродаст имущество, чтобы заселить Марс
Основатель компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек в мире распродаст все имущество, чтобы заселить Марс.
Маск объяснил, что заселение Марса требует больших финансовых вложений. Также он хочет продемонстрировать свою решительность в колонизации планеты, пишет Газета.RU.
«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний... Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе», — сказал предприниматель.
Ранее стало известно, что состояние Маска увеличилось до $185 млрд, что сделало его самым богатым человеком в мире.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Будет планета Марс имени Илона Ивановича Маска.
Всё плохо - Tesla надулась так что никому не продашь компанию на пике, если Макс начнет продавать - пузырь Tesla рухнет в разы. Есть вариант купить Tesle другие автомобильные заводы но навряд кто захочет объединиться с пузырем. Должна быть хорошая публичная идея у Макса как выйти ему из Tesli на пике с минимальными потерями.
Ну, заселит.
А кормить их кто будет?
купит?
Только один вопрос: а зачем?