Илон Маск распродаст имущество, чтобы заселить Марс

Основатель компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек в мире распродаст все имущество, чтобы заселить Марс. 

Маск объяснил, что заселение Марса требует больших финансовых вложений. Также он хочет продемонстрировать свою решительность в колонизации планеты, пишет Газета.RU.

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний... Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе», — сказал предприниматель.

Ранее стало известно, что состояние Маска увеличилось до $185 млрд, что сделало его самым богатым человеком в мире.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.01.2021, 00:49
    Гость: Gastings

    Всё плохо - Tesla надулась так что никому не продашь компанию на пике, если Макс начнет продавать - пузырь Tesla рухнет в разы. Есть вариант купить Tesle другие автомобильные заводы но навряд кто захочет объединиться с пузырем. Должна быть хорошая публичная идея у Макса как выйти ему из Tesli на пике с минимальными потерями.

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