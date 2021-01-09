Журнал Time назвал Украину источником распространения экстремизма

18:12 9.01.2021

Украинские националисты из батальона «Азов» (запрещен в России) используют социальные сети, в частности Facebook, для вербовки праворадикально настроенных бойцов во всем мире. Об этом написало издание Time.

Как говорится в статье, в 2018 году в Киев прибыл на обучение к радикалам ветеран ВМС США, он нашел адрес, который рекрутер переслал ему в соцсети. Там была ночлежка с 12 кроватями, каждая была закреплена за бойцом.

Американец встретил внутри выходцев из Европы. А его рекрутером оказался норвежец, осужденный за ограбление банка на родине в 2010 году.

При встрече американец заметил татуировку со свастикой на среднем пальце левой руки мужчины. При этом ранее вербовщик также не скрывал своей неонацистской политики.

Автор статьи уверен, что националистический батальон «Азов» обладает политической платформой, у него два издательства и даже лагеря для летнего отдыха и тренировки детей. Также в состав батальона входит отряд линчевателей, известный как национальное ополчение, патрулирующий улицы украинских городов вместе с полицией.

Военное крыло «Азова» располагает как минимум двумя тренировочными базами и обширным арсеналом вооружений, от дронов и бронетехники до артиллерийских орудий.

По словам сотрудников правоохранительных органов разных стран, за пределами Украины батальон выполняет центральную роль в сети экстремистских группировок, простирающейся от Калифорнии через Европу до Новой Зеландии.

По данным издания, ключом к международному росту влияния украинских радикалов было повсеместное использование социальных сетей. В комментарии для Time Facebook рассказал о своих попытках справиться с распространением идей правых экстремистов, заявив, что он запретил более 250 групп сторонников нацистов, включая «Азов». Однако попытки блокировки оказались не очень эффективными.

18 октября 2019 года 40 парламентариев США обратились в Госдеп с требованием внести «Азов» в список иностранных террористических организаций, назвав бойцов радикального батальона ультраправыми экстремистами, пишут «Известия». В ноябре депутаты Верховной рады Украины призвали конгресс США быть беспристрастными в ситуации вокруг батальона и провести расследование до принятия какого-либо решения.

Как напомнили украинские депутаты, с 2015 года «Азов» является официальной структурой нацгвардии и подчиняется МВД.