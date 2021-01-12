Меркель предупредила о продлении ограничений из-за британского штамма

18:10 12.01.2021

Жесткие ограничения в Германии могут быть продлены еще на 8-10 недель. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совещания 12 января, пишет Bloomberg.

Политик объяснила, что британский штамм COVID-19 может привести к быстрому росту заболеваемости в Германии, что вынудит немецкие власти продлить на десять недель текущие ограничения. По словам Меркель, немецкие лаборатории нерегулярно отслеживают мутации вируса, из-за чего непонятно, насколько широко новый штамм распространился по стране.

По информации агентства, уровень заболеваемости коронавирусом в ФРГ к 12 января достиг показателя в 165 человек на 100 тысяч населения. Эта значение втрое превышает уровень, при котором власти могут сдерживать распространение инфекции без жесткого локдауна.

Ранее Германия продлила карантин до конца января. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер отметил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в стране.